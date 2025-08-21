Mehr Netto-Gehalt ab 2026: Das ändert sich ab Jänner!

Mehr Netto vom Brutto: Ab 2026 steigen die Lohnsteuertarife um 1,75 Prozent. Die Steuerfreigrenze klettert auf über 13.300 Euro jährlich.

Ab 2026 werden die Lohnsteuertarife erneut angepasst, wodurch die Grenzwerte voraussichtlich um 1,75 Prozent steigen. Diese Änderung führt zu einer Entlastung der Steuerzahler und einem höheren Netto-Einkommen. Die Steuerfreigrenze wird künftig auf 13.541 Euro jährlich angehoben. Die Anpassung betrifft alle Steuertarife bis zum Spitzensteuersatz von 55 Prozent, der weiterhin ab einem Jahreseinkommen von einer Million Euro gilt. Eine endgültige Bestätigung durch die Bundesregierung beziehungsweise das Finanzministerium steht allerdings noch aus.

Die Grundlage für diese steuerliche Anpassung bildet die rollierende Inflationsrate zwischen Juli 2024 und Juni 2025, die laut bestätigter Schnellschätzung bei 2,63 Prozent liegt. Von dieser Inflationsrate werden automatisch zwei Drittel – also 1,75 Prozent – auf fast alle Steuertarife angewendet. Der Spitzensteuersatz bleibt davon ausgenommen. Das verbleibende Drittel der Inflationsanpassung wird im kommenden Jahr nicht umgesetzt, da Einsparungen zur Konsolidierung des Staatshaushalts erforderlich sind.

Steigende Netto-Einkommen

Im kommenden Jahr werden die Netto-Einkommen unter anderem durch die Reduzierung der Lohnsteuertarife ansteigen. Die voraussichtliche Erhöhung der Grenzwerte in der Lohnsteuertabelle beträgt 1,75 Prozent. Der Spitzensteuersatz von 55 Prozent, der ab einem Jahreseinkommen von einer Million Euro greift, bleibt von dieser Anpassung erneut unberührt.