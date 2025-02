Mehrere Schulen wegen Drohung bis Donnerstag geschlossen

In Oberwart bleiben drei Bundesschulen von Dienstag bis Donnerstag geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler der HBLA, der Handelsakademie sowie des zweisprachigen Gymnasiums werden in diesem Zeitraum online unterrichtet.

Hintergrund der Vorsichtsmaßnahme

Die Bildungsdirektion in Eisenstadt hat Eltern, Schüler und Lehrpersonal am Montag über die geplante Maßnahme informiert. Grund hierfür ist ein sicherheitsrelevanter Hinweis, der durch ein Posting in sozialen Medien bekannt wurde und sich auf die kommenden Tage vom 4. bis 6. Februar 2025 bezieht. Aus diesem Anlass wird der Unterricht online abgehalten.

Polizeiliche Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die betreffende Drohung ist der Polizei zur Überprüfung übermittelt worden. Polizeisprecher Helmut Marban bestätigte, dass die Ermittlungen intensiv geführt werden. Als zusätzliche Maßnahme wird die Polizeipräsenz im Raum Oberwart mit uniformierten und zivilen Kräften verstärkt, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten.

Lesen Sie auch: Bombendrohung gegen Schulen: Das stand in den Mails Bombendrohungen an 16 Schulen in St. Pölten führen zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und Schulschließungen.

Bombendrohungen an über dreißig Schulen Eine erneute Serie an Bombendrohungen erschüttert Österreich. Die Polizei gibt nach Durchsuchungen Entwarnung.

Todesdrohungen an Wiener Schule: Betrunkener will Lehrer umbringen Ein Mann bedrohte in einer Volksschule einen Lehrer und belästigte weitere Personen, bevor er auch in einer Straßenbahn aggressiv wurde.

Diese Vorsichtsmaßnahmen verdeutlichen die Bestrebungen der Verantwortlichen, die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern sowie des Lehrpersonals zu gewährleisten. Weitere Informationen werden erwartet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.