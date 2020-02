Meistgesuchte kroatische Verbrecherin in Irland verhaftet (FOTO)

“Die Suche nach einem neuen Ehemann” ist eine außergewöhnliche Mischung aus Charakterkomödie und Situationskomödie und bietet Schauspielern zahlreiche Möglichkeiten, attraktive Charaktere zu erschaffen.

Miro Gavran, der einzige lebende Dramatiker in Europa, dem ein Theaterfestival gewidmet ist, zeigt in diesem Werk mit ausdrucksvollem Mitgefühl die erkennbaren Helden unseres täglichen Lebens, die sich bemühen ihre Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Regie und Hauptrolle in seinem Drama spielt Željko Königsknecht, der Aden 35. Jahresjubiläum seiner künstlerischen Arbeit in Kerempuh feierte.

Weitere Infos unter: www.zagrebwien.at