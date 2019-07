Melania Trump sorgt mit Nippelblitzer bei offiziellem Auftritt für Aufregung! (FOTO)

Teile diesen Beitrag:







Das schickt sich für eine First Lady nun wirklich nicht. Melania Trump – Gattin des US-Präsidenten, Donald Trump sorgte mit ihrer Outfitwahl bei einem offiziellen Auftritt für Furore.

Es war ein regnerischer Nationalfeiertag für die USA, doch US-Präsident Donald Trump ließ es sich am 4. Juli nicht nehmen die USA in gewohnter Manier und vor Zehntausenden Zuschauern in Washington D.C. in den Himmel zu loben.

Seine Ehefrau, Melania Trump, die als First Lady bis auf ihre Outfits noch nicht viel präsentieren konnte, sorgte hingegen durch einen Nippelblitzer für Wirbel. Ihr durchsichtiges Kleid schien die 49-Jährige nämlich nicht auf die frischen Temperaturen abgestimmt zu haben, weshalb sie für einen Eklat sorgte und inzwischen im Netz verspottet wird.

