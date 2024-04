Riesen-Besitz: Mercedes-Fanatiker Stojan bricht alle Rekorde

Stojan Milicevic, ein gebürtiger Hercegovac, der seit Jahrzehnten in der deutschen Stadt Kalvu lebt, hat eine bemerkenswerte Leidenschaft für Mercedes-Benz-Autos. Mit einer beeindruckenden Anzahl von über 50 Mercedes-Benz-Autos, die er im Laufe seines Lebens besessen hat, und einer tiefen Verbindung zur Mercedes-Benz-Fabrik, ist seine Geschichte eine von Hingabe und Leidenschaft für die Marke.

Stojan Milicevic, ein 86-jähriger Rentner, der seit vielen Jahren in der deutschen Stadt Kalvu lebt, hat eine bemerkenswerte Beziehung zu Mercedes-Benz-Autos. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 55 bis 60 Mercedes-Benz-Autos, die er im Laufe seines Lebens gefahren hat, könnte er wohl als Rekordhalter für die Anzahl der neuen Mercedes-Benz-Autos gelten, die er in den letzten 55 Jahren gekauft hat.

Arbeiter bei Mercedes-Benz

„Die Liebe zu Mercedes ist den Hercegovac im Blut“, sagt Stojan, der 1966 nach Deutschland kam und zunächst als Bauarbeiter tätig war, bevor er 1967 in der Mercedes-Benz-Fabrik in Sindelfingen zu arbeiten begann. Diese Fabrik gilt als eines der weltweit führenden Zentren für Sicherheit, Innovation und Design in der Produktion von High-End- und Luxusfahrzeugen.

Stojan arbeitete bis 1998 in der Mercedes-Benz-Fabrik, als er in den Ruhestand ging. Seitdem verbringt er mit seiner Frau Anka einen Teil des Jahres in Hercegovina, genauer gesagt in Capljina, und den anderen Teil in Kalvu. Stojan und Anka sind Eltern von drei Kindern und haben zwei Enkelkinder.

Lesen Sie auch: „Schlechte Fahrerin“: Beifahrer warf Ehefrau aus dem Auto In Wiener Neustadt kam es zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: der 39-Jährige attackierte und beschimpfte seine Gattin, die am Steuer saß. Schlussendlich

17-jährige Geisterfahrerin rammt Polizeiauto Am Sonntag um 21.14 Uhr wurde die Ruhe der Tiroler Autobahnpolizei Imst durch einen Notruf jäh unterbrochen.

18 Monate altes Kleinkind stirbt in überhitztem Auto Ein 18 Monate altes Kind stirbt an Überhitzung in einem geparkten Auto im Landkreis Gießen. Der Vater wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Vorfall

Nominiert zum Hercegovac des Jahres

Sein Sohn Zeljko Milicevic, der ihn für die Wahl zum Hercegovac des Jahres nominiert hat, berichtet, dass sein Vater fast jedes Jahr einen neuen Mercedes-Benz kauft, den letzten im Jahr 2023. „Leider haben wir keine Fotos von all diesen Mercedes, aber wir haben ein Foto von seinem ersten Mercedes aus dem Jahr 1969. Mercedes-Mitarbeiter haben das Recht, auch nach dem Ruhestand, mit einem großen Rabatt, neue Mercedes zu kaufen, und das bis zum Ende ihres Lebens“, sagt Zeljko.

Es ist möglich, dass Stojans Liebe zu Mercedes-Benz von seiner Arbeit in der Fabrik abgeleitet wurde. Heute besitzt er zwei Mercedes-Benz-Autos. Seinen ersten Mercedes-Benz kaufte er 1969, und seitdem kauft er fast jedes Jahr einen neuen Mercedes-Benz. Im August plant er, wieder einen brandneuen Mercedes-Benz zu kaufen.