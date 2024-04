Polizei schaute nur zu: Mutmaßliche Kindesmörderin auf offener Straße gelyncht (VIDEO)

In einer schockierenden Eskalation von Gewalt in Taxco, einer historischen Silberstadt Mexikos, wurde eine Frau von einem wütenden Mob zu Tode geprügelt. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag und wirft ein grelles Licht auf die tief verwurzelten Probleme der Selbstjustiz.

Eskalation nach dem Verschwinden eines Mädchens

Die Tragödie nahm ihren Lauf, als die achtjährige Camila spurlos verschwand. Sie war auf dem Weg zu Nachbarn, doch nie erreichte sie ihr Ziel. Am Abend desselben Tages wurde ihr lebloser Körper am Stadtrand entdeckt. Überwachungsaufnahmen, die kurz nach ihrem Verschwinden aufgenommen wurden, sollen zeigen, wie eine Frau – mutmaßlich die spätere Lynching-Opfer – ein Bündel in den Kofferraum eines Taxis lud. Es wird vermutet, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste von Camila handelte, die Berichten zufolge vergewaltigt und erstickt worden sein soll.

Die Wut der Gemeinde entlädt sich

Angesichts der grauenhaften Nachrichten und dem anscheinenden Unvermögen der Behörden, sofort zu handeln, entlud sich die Wut der Gemeinschaft in brutaler Gewalt. Ein Mob formierte sich um das Haus der verdächtigten Frau, zog sie schließlich an den Haaren aus einem Polizeifahrzeug und verprügelte sie bis zum Tod. Die Polizeikräfte vor Ort griffen nicht ein und ließen zu, dass die Gewalt eskalierte. Auch zwei Männer, die angeblich die Söhne der Frau waren, wurden angegriffen, überlebten jedoch und befinden sich in stabilem Zustand im Krankenhaus.

Die Verdächtige wurde von der Polizei aus ihrem Haus geholt, in der Absicht, sie in Sicherheit zu bringen, was jedoch tragisch fehlschlug. Anstatt sie zu einem Krankenhaus zu bringen, endete die Fahrt für die Frau tödlich im Büro der öffentlichen Verwaltung. Der Bürgermeister von Taxco, Mario Figueroa, verteidigte das Handeln der Polizei mit dem Argument, dass diese keine medizinischen Kenntnisse besäßen. Der Vorfall hat die Täter zu Mordverdächtigen gemacht und Ermittlungen wurden eingeleitet.