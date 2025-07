⇢ Messer-Attacke wegen E-Scootern – Vater und Sohn in Handschellen

**Ein Streit über E-Scooter auf dem Gehsteig eskalierte in Bruck an der Mur dramatisch. Mit Messer und Fäusten wurden Vater und Sohn zu Angreifern.**

Nach einem Streit über E-Scooter eskalierte am Freitagabend eine Auseinandersetzung in Bruck an der Mur in der Steiermark. Mehrere besorgte Bürger alarmierten kurz vor 21 Uhr die steirische Landesleitzentrale, nachdem ein Mann am Minoritenplatz Passanten bedroht hatte. Auslöser des Konflikts waren offenbar am Gehsteig abgestellte E-Scooter von Jugendlichen.

📍 Ort des Geschehens

Ein 61-jähriger Mann bedrohte im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung mehrere Personen mit einem Klappmesser und führte gegen einen der Anwesenden eine Stichbewegung aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm den aus dem Kosovo stammenden Mann, gegen den bereits ein behördliches Waffenverbot besteht, umgehend fest.

Sohn greift ein

Die Situation verschärfte sich, als während der polizeilichen Maßnahmen der 19-jährige Sohn des Festgenommenen am Tatort erschien. Unvermittelt schlug er einem 17-jährigen Zeugen mit der Faust gegen den Kopf. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Landeskrankenhaus Leoben.

Auch der 19-jährige Angreifer wurde von den Beamten festgenommen.

Laut einer am Samstag veröffentlichten Polizeimeldung dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem ein Vater und sein Sohn nach einem Streit um E-Scooter gewalttätig wurden und ein Jugendlicher bewusstlos geschlagen wurde, weiter an.