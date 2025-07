14-Jähriger auf Diebestour – Passanten schnappen Serieneinbrecher

Aufmerksame Passanten wurden zu Verbrecherjägern, als sie einen 14-jährigen Einbrecher auf frischer Tat ertappten. Die Festnahme brachte eine weitere Straftat ans Licht.

Ein 14-jähriger Afghane wurde in der Nacht zum Samstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von aufmerksamen Passanten gestellt, als er versuchte, in ein Einrichtungsgeschäft einzudringen. Die Zeugen hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse eine Kellnergeldbörse. Im Zuge der Befragung räumte der Teenager ein, diese bei einem vorangegangenen Einbruch entwendet zu haben.

Einbruch aufgeklärt

Die sichergestellte Geldbörse konnte rasch einem indischen Lokal in Wien-Meidling zugeordnet werden. Eine unmittelbar durchgeführte Kontrolle vor Ort bestätigte den Verdacht: Die Eingangstür des Restaurants wies eindeutige Aufbruchspuren auf.

Der Vorfall ereignete sich am 26. Juli 2025 gegen 01:00 Uhr nachts. Mehrere Passanten hatten den Jugendlichen bei seinem Einbruchsversuch beobachtet und nicht gezögert einzugreifen. Sie hielten den Tatverdächtigen fest, bis die alarmierten Beamten der nahe gelegenen Polizeiinspektion Storchengasse eintrafen.

Der minderjährige Tatverdächtige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

📍 Ort des Geschehens