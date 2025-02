Messerangriff auf Markt: Ein Toter, fünf Verletzte

In Mulhouse sorgt ein Messerangriff für Entsetzen. Ein Passant stirbt, fünf weitere sind verletzt. Die Anti-Terror-Behörde ermittelt.

In der französischen Stadt Mulhouse im Elsass attackierte ein Mann auf einem belebten Markt mehrere Menschen mit einem Messer. Ein Passant, der versuchte, den Angriff zu stoppen, kam dabei ums Leben. Fünf weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Algerier, stand auf der Terrorbeobachtungsliste – ihm drohte die Abschiebung. Zeugen zufolge rief der Angreifer während der Tat „Allahu Akbar“.

Ermittlungen und Reaktionen

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den Vorfall unter dem Verdacht der Tötung und des versuchten Mordes mit möglichem Terrorbezug. Französische Medien wie „Le Parisien“ und „Le Figaro“ berichteten über den Vorfall und bestätigten die Rufe des Angreifers. Medien berichteten: „Der Mann war auf einem Polizeirevier, um das Formular für die gerichtliche Kontrolle seines Hausarrests zu unterschreiben.“ Doch er weigerte sich und ging mit einem Messer auf Anwesende los. Mindestens drei Polizisten wurden verletzt.

Michèle Lutz, die Bürgermeisterin von Mulhouse, äußerte sich bestürzt über die Geschehnisse und sprach den Opfern sowie ihren Familien ihr Mitgefühl aus. Auf Facebook schrieb sie: „Der Horror hat unsere Stadt ergriffen.“ Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau plant, noch am Abend nach Mulhouse zu reisen. Auch Personal der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wird vor Ort erwartet.

Terroranschläge in Frankreich

In den vergangenen Jahren war Frankreich immer wieder Ziel terroristischer Anschläge. Zuletzt erschütterte ein Vorfall am 13. Oktober das Land, als ein 20-jähriger Russe in Arras einen Lehrer tötete und zwei weitere Menschen schwer verletzte. Ein weiterer Angriff ereignete sich am 2. Dezember auf der Bir-Hakeim-Brücke in Paris. Ein deutscher Tourist kam dabei durch einen Messerangriff ums Leben, zwei weitere Personen wurden mit einem Hammer verletzt.