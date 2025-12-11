Messi gegen Arnautovic: Servus TV schnappt sich ORF den WM-Kracher

Österreich trifft bei der WM 2026 auf Messi-Land Argentinien – ein Fußball-Kracher zur Primetime, der alle TV-Rekorde brechen könnte.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beschert Österreich ein Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Argentinien, das die bisherigen TV-Quotenrekorde ins Wanken bringen könnte. Das Match gegen die Südamerikaner findet am 22. Juni um 19 Uhr statt und dürfte die beeindruckenden Zuschauerzahlen des EM-Achtelfinales gegen die Türkei übertreffen.

Jenes Spiel hatte im vergangenen Jahr auf Servus TV durchschnittlich 2,44 Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt und damit den höchsten Wert seit Beginn der Teletest-Messungen im Jahr 1991 erreicht. Der Marktanteil in der relevanten Zielgruppe ab 12 Jahren lag damals bei beachtlichen 73 Prozent.

Ungünstige Sendezeiten

Die weiteren WM-Gruppenspiele der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien und Algerien werden vom ORF übertragen, allerdings zu deutlich ungünstigeren Sendezeiten. Die Partien sind für 6 Uhr beziehungsweise 4 Uhr angesetzt, was die Zuschauerzahlen voraussichtlich dämpfen wird.

Marko Arnautovic, der sich bereits in der Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowinas Tarik Muharemovic behaupten konnte, wird mit seinen Teamkollegen bei der Endrunde in den USA somit auf ein sportlich anspruchsvolles Programm treffen.

