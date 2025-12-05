Messi-Fieber nach WM-Los: ÖFB-Team träumt vom Coup gegen Weltmeister

Nach 28 Jahren WM-Abstinenz trifft Österreich auf Weltmeister Argentinien. Die Vorfreude auf das Duell mit Messi ist groß, die Chancen aufs Weiterkommen stehen gut.

Von den Duellen mit dem amtierenden Weltmeister kann das österreichische Nationalteam kaum genug bekommen. „Von den Namen her haben wir mit dem amtierenden Weltmeister einen absoluten Kracher, da freut man sich darauf”, erklärt Stefan Oesen, der als Assistenztrainer an der Seite von Ralf Rangnick arbeitet. Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit Lionel Messi und seinen Mitstreitern ist bereits jetzt spürbar.

Der Spielplan für die rot-weiß-roten Kicker steht inzwischen fest: Nach 28 Jahren WM-Abstinenz wird Österreich am 16. Juni gegen Jordanien in die Endrunde starten – entweder in Kansas City oder Santa Clara. Das mit Spannung erwartete Duell gegen die Argentinier folgt am 22. Juni in Arlington oder Santa Clara, ehe zum Gruppenabschluss am 27. Juni in Kansas City oder Dallas die Algerier warten.

Machbare Gruppengegner

Neben dem Weltmeister aus Südamerika komplettieren also Algerien und Jordanien die österreichische Gruppe bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. „Die zwei erscheinen vom Namen her machbar, auch wenn sie in ihren Qualifikationen souverän durchgekommen sind”, zeigt sich Oesen zuversichtlich. Für das Weiterkommen qualifizieren sich die jeweils besten zwei Teams aus den zwölf Gruppen sowie die acht punktbesten Gruppendritten für die K.o.-Runde.

Messi als Highlight

Auch Ex-Profi Roman Mählich blickt dem Turnier optimistisch entgegen. „Das ist machbar, das müssten unsere Spieler schaffen”, meint der ORF-Experte. Besonders das Aufeinandertreffen mit den Südamerikanern elektrisiert den früheren Kicker.

„Argentinien ist schon lässig. Gegen Messi spielen zu dürfen, ist schon ein Erlebnis!”