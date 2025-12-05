So sieht Kroatiens WM-Fahrplan aus sollten sie aufsteigen

Die Gegner Kroatiens bei der Weltmeisterschaft 2026 werden England, Panama und Ghana sein. Bei der ersten WM-Endrunde mit 48 Mannschaften werden die Teams in zwölf Vierergruppen aufgeteilt. Die beiden Gruppenbesten sowie die acht stärksten Drittplatzierten ziehen in die K.o.-Runde ein.

Spieltermine

Die Spieltermine für die kroatische Nationalmannschaft stehen bereits fest: Am 17. Juni 2026 trifft das Team auf England in Toronto oder Dallas. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Kroatien am 23. Juni gegen Panama in Boston oder Toronto. Den Abschluss der Gruppenphase bildet die Partie gegen Ghana am 27. Juni in New Jersey oder Philadelphia.

Turnierwege

Je nach Abschneiden in der Gruppenphase ergeben sich unterschiedliche Szenarien für den weiteren Turnierverlauf. Sollte Kroatien die Gruppe als Erster abschließen, wartet im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen E, H, I, J oder K. Bei einem zweiten Gruppenplatz trifft die Mannschaft auf den Zweitplatzierten der Gruppe K, in der Portugal und Kolumbien als Favoriten gelten.

Qualifiziert sich Kroatien als einer der besten Gruppendritten, steht ein Duell mit dem Sieger der genannten Gruppe K bevor. Nach einem erfolgreichen Sechzehntelfinale würde Kroatien im Achtelfinale auf einen der Gruppensieger treffen. Als mögliche Gegner kommen der Erste der Gruppe A (Mexiko, Südafrika, Südkorea, ein Team aus den europäischen Playoffs), der Sieger der Gruppe H (Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien, Kap Verde) oder der Erstplatzierte der Gruppe B (Kanada, Katar, Schweiz, ein Team aus den europäischen Playoffs) in Frage.

Je nach Abschneiden eröffnen sich für Kroatien verschiedene Wege durch das Turnier.