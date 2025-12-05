Jetzt wird’s spannend: Österreichs Gegner und alle WM-Details 2026

Erstmals seit 1998 wird Österreichs Fußball-Nationalteam wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten sein. Das Turnier im Sommer 2026, ausgetragen in den USA, Kanada und Mexiko, präsentiert sich in völlig neuem Format mit 48 teilnehmenden Nationen.

Die erweiterte WM erstreckt sich vom 11. Juni bis 19. Juli und umfasst rund 40 Partien mehr als die bisherigen Endrunden seit 1998. Aus den Gruppen qualifizieren sich die jeweiligen Sieger und Zweitplatzierten sowie die acht punktbesten Drittplatzierten für die Runde der letzten 32.

Auslosung in Washington

Die mit Spannung erwartete Auslosung findet heute Freitag im Kennedy Center in Washington D.C. statt (18 Uhr/live ORF1). Wie bei vergangenen Weltmeisterschaften gilt: Teams derselben Konföderation – mit Ausnahme der UEFA – dürfen nicht in eine Gruppe gelost werden. Maximal zwei europäische Mannschaften können auf Gruppenebene aufeinandertreffen. Die Zeremonie, bei der unter anderem das deutsche Supermodel Heidi Klum durch den Abend führt, wird auch US-Präsident Trump beiwohnen. Ihm soll im Verlauf des Events voraussichtlich der FIFA-Friedenspreis überreicht werden.

Die Topfeinteilung basiert auf der FIFA-Weltrangliste vom November 2025. Von den 48 WM-Teilnehmern stehen bereits 42 fest. Die verbleibenden sechs Startplätze werden im März 2026 durch interkontinentale beziehungsweise europäische Play-offs vergeben. Bei der Auslosung werden diese Plätze durch Platzhalter aus Topf 4 repräsentiert.

Töpfe und Teams

Die Töpfe im Überblick:

Topf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA Play-off A, UEFA Play-off B, UEFA Play-off C, UEFA Play-off D, FIFA Play-off 1, FIFA Play-off 2

Mit Kap Verde, Curacao, Jordanien und Usbekistan werden mindestens vier Nationen ihr WM-Debüt feiern.

UEFA Play-off A: Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina

UEFA Play-off B: Ukraine, Schweden, Polen, Albanien

UEFA Play-off C: Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo

UEFA Play-off D: Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland

FIFA Play-off 1: DR Kongo, Neukaledonien, Jamaika

FIFA Play-off 2: Irak, Bolivien, Suriname

Turniermodus

Die vier bestplatzierten Teams der Weltrangliste – Spanien, Argentinien, Frankreich und England – werden in unterschiedliche Viertel des Turnierbaums eingeteilt. Dies bedeutet, dass diese Mannschaften bei erfolgreicher Gruppenphase frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen können.

Die konkreten Anstoßzeiten und Spielorte für Österreichs Gruppenspiele werden erst am Samstag im Rahmen einer weiteren FIFA-Liveshow (18 Uhr) bekanntgegeben.

Die Termine im Überblick:

Gruppenphase: 11. Juni – 27. Juni

Sechzehntelfinale: 28. Juni – 3. Juli

Achtelfinale: 4. Juli – 7. Juli

Viertelfinale: 9. Juli – 11. Juli

Halbfinale: 14. & 15. Juli

Finale: 19. Juli

Nach 28 Jahren Wartezeit kehrt Österreich auf die WM-Bühne zurück.