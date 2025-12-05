U-Bahn-Chaos: Wieso sinken Wiener Häuser ab?

Risse in Wänden, absinkende Gebäude – der Wiener U-Bahnbau hinterlässt Spuren. Die Verkehrsbetriebe beteuern: Alles unter Kontrolle, Schäden werden ersetzt.

Bei den Bauarbeiten für die U-Bahnlinien U2 und U5 im Bereich der Pilgramgasse in Wien sind Schäden an umliegenden Gebäuden aufgetreten. Die betroffenen Häuser haben sich um einige Zentimeter gesenkt, wodurch Risse in den Wänden entstanden sind. Die Wiener Linien bestätigten am Freitag entsprechende Berichte des ORF Wien und versicherten, dass die Situation unter Kontrolle sei. “Die Situation bei der Pilgramgasse ist stabil und wir haben alles im Griff”, erklärte das Verkehrsunternehmen in einer Stellungnahme.

Das städtische Verkehrsunternehmen betonte die Dimension des Projekts: “Beim U-Bahn-Ausbau U2xU5 handelt es sich um das größte Klimaschutz- und Infrastrukturprojekt des Jahrhunderts.” Die Arbeiten fänden im dicht bebauten Stadtgebiet in Tiefen von bis zu 30 Metern statt. “Da kommt es auch zu Verschiebungen des Erdreichs, das ist im Tunnelbau normal”, erläuterten die Wiener Linien. Bei einer Tunnelsohle im Bereich der Pilgramgasse hätten diese Erdverschiebungen zu den beobachteten Schäden geführt.

Thomas Hoppe, Präsident des Verbandes der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe, bewertete den Vorfall im ORF-“Mittagsjournal” allerdings als ungewöhnlich. Er betonte, dass jeder Statiker “der in einem tragenden Bauteil aus Stahlbeton einen Vier-Zentimeter-Riss sieht, Sofortmaßnahmen anordnen” würde. Gleichzeitig räumte er ein, dass gerade die Wiener Linien Überraschungen im Tiefbau weitgehend zu minimieren versuchten.

Umfangreiche Vorarbeiten

Die Verkehrsbetriebe wiesen darauf hin, dass Erdbewegungen beim U-Bahnbau auftreten können. Um darauf vorbereitet zu sein, habe man umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt. Dazu zählten 250 Probebohrungen im Umfeld der geplanten Trasse, die Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit lieferten und in ein geologisches 3D-Modell einflossen. Zudem seien alle Gebäude im Baustellenumfeld vorab begutachtet und analysiert worden.

Für detaillierte Voruntersuchungen habe man 3.000 Schächte in den angrenzenden Häusern angelegt. Bei Bedarf würden außerdem Bodenplatten betoniert und Kellergeschosse verstärkt – all dies bereits vor dem eigentlichen Baubeginn.

Kontinuierliche Überwachung

Während der Bauphase setzen die Wiener Linien nach eigenen Angaben auf ein engmaschiges Überwachungssystem. Hunderte Messpunkte an Gebäuden entlang der Trasse würden kontinuierlich überwacht. Auch kritische Bereiche wie Arbeitsplattformen, Stützmauern am Wienfluss und in den Bauschächten stünden unter permanenter Beobachtung, “um sofort reagieren zu können”.

Spezialisierte Fachbüros und Vermessungsteams werteten sämtliche Daten laufend aus, sodass jederzeit ein präzises Lagebild verfügbar sei. “Wenn notwendig können wir umgehend Maßnahmen setzen, wie unter anderem Bodeninjektionen im Umkreis der Bauarbeiten, die umgehend für einen stabilen Untergrund sorgen”, erklärten die Wiener Linien.

Das Verkehrsunternehmen betonte zudem die Betreuung der Anrainerinnen und Anrainer durch eigene Ombudsstellen. Die Grätzlbetreuer stünden täglich im Austausch mit den Anwohnern, nähmen Schadensmeldungen entgegen, dokumentierten diese und veranlassten bei Bedarf umgehend Sofortmaßnahmen.

“Schäden, die tatsächlich durch die Bauarbeiten verursacht wurden, sind voll durch eine Versicherung gedeckt. Die Wiener Linien legen eine Schadenmeldung an, leiten diese an die Versicherung weiter und veranlassen unmittelbare Sicherungsmaßnahmen, wenn dies erforderlich ist”, versicherte das Unternehmen.