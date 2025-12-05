England wartet: Kroatiens harter WM-Auftakt in Nordamerika

Kroatiens Fußballer kennen ihre WM-Gegner: In Gruppe L warten England, Panama und Ghana. Die Spielorte für das Turnier in Nordamerika werden noch festgelegt.

Kroatien trifft bei der WM 2026 auf England, Panama und Ghana in Gruppe L. Die Mannschaft von Zlatko Dalic, die aus dem zweiten Lostopf gezogen wurde, startet am 17. Juni gegen die Three Lions in Toronto oder Arlington. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Kroatien am 23. Juni gegen Panama in Foxborough oder Toronto, bevor am 27. Juni in East Rutherford oder Philadelphia das abschließende Duell mit Ghana ansteht.

Die genauen Spielorte und Anstoßzeiten werden am Samstag im Rahmen einer separaten Zeremonie bekannt gegeben. Für jede Partie stehen derzeit noch zwei mögliche Austragungsorte zur Wahl.

Nach einer fast anderthalbstündigen Auslosungszeremonie stand die Gruppeneinteilung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fest. Die Veranstaltung wurde von Schauspieler Kevin Hart, Supermodel Heidi Klum und Schauspieler Danny Ramirez moderiert. Für musikalische Unterhaltung sorgten Nicole Scherzinger, Robbie Williams, The Village People und Andrea Bocelli.

⇢ Gold-Heidi bringt WM-Auslosung zum Glitzern



Prominente Gäste

Auch Sportstars wie Shaquille O’Neal, Tom Brady, Wayne Gretzky und Aaron Judge waren auf der Bühne präsent. Ein ehemaliger englischer Nationalspieler leitete die eigentliche Auslosung, unterstützt von der professionellen Moderatorin Samantha Johnson. Zudem trat Sängerin Lauryn Hill auf.

Im Rahmen der Veranstaltung überraschte die FIFA mit der Verleihung ihres Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump. “Es ist mir eine große Ehre. Wir haben Millionen und Abermillionen von Leben gerettet. Der Kongo ist ein Beispiel. Indien und Pakistan. So viele Kriege, die wir beenden halfen”, sagte Trump bei seiner Dankesrede.

Infantino selbst sorgte für Stimmung, indem er die Anwesenden zu einem Sprechchor animierte, bei dem Amerikaner, Kanadier und Mexikaner die Namen ihrer Länder riefen. “Die FIFA ist seit über 100 Jahren der offizielle Lieferant von Glück für die Menschheit”, verkündete er und begrüßte neben Trump auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und den kanadischen Premierminister Mark Carney.

⇢ Messi-Duell nach 28 Jahren: ÖFB-Team trifft WM-Giganten



WM-Auslosungsdetails

Die Auslosung begann mit den Teams aus Topf 1, wobei die Gastgeber automatisch bestimmten Gruppen zugeordnet wurden: Mexiko in Gruppe A, Kanada in Gruppe B und die USA in Gruppe D. Anschließend wurden die übrigen Mannschaften aus den vier Lostöpfen gezogen. Nach den FIFA-Regeln konnten Teams aus demselben Topf nicht in eine Gruppe gelangen.

Eine Neuerung bei dieser WM: Die vier bestplatzierten Mannschaften (Spanien, Argentinien, Frankreich und England) können bei Gruppensieg nicht im selben Teil des K.o.-Baums landen.

⇢ WM-Auslosung 2026: Das sind die möglichen Gegner für Bosnien und Herzegowina



Bislang haben sich 42 Teams für die Endrunde qualifiziert. Die restlichen sechs Teilnehmer werden im März ermittelt: vier aus den europäischen und zwei aus den interkontinentalen Playoffs. In Europa kämpfen 16 Mannschaften in vier Mini-Turnieren um die letzten Tickets.

Die europäischen Playoff-Pfade setzen sich wie folgt zusammen: Pfad 1 mit Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien und Nordirland; Pfad 2 mit Ukraine, Schweden, Polen und Albanien; Pfad 3 mit Slowakei, Kosovo, Türkei und Rumänien sowie Pfad 4 mit Tschechien, Irland, Dänemark und Nordmazedonien.

Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest, es wird jedoch vermutet, dass nach europäischer Zeit um 18:00, 21:00, 00:00 und 03:00 Uhr gespielt wird.