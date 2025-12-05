Gold-Heidi bringt WM-Auslosung zum Glitzern

Heidi Klum kehrt auf die große Fußball-Bühne zurück, diesmal in den USA, wo sie bei der Gruppenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Moderatorin glänzt. Bei der Gala im Kennedy Center in Washington D.C. sorgt das deutsche Topmodel am Freitag für internationalen Glamour. An der Seite des US-Comedians Kevin Hart betritt Klum die Bühne und stiehlt in einem goldenen Glitzerkleid mit gewagtem Beinschlitz allen die Show, während ihr Moderationspartner im schlichten schwarzen Outfit auftritt.

Die FIFA hatte bereits im Vorfeld verkündet, dass das Moderationstrio aus Klum, Hart und Schauspieler Danny Ramirez die Ziehung der WM-Gruppen präsentieren wird. Für die 51-jährige Klum schließt sich damit ein Kreis: Vor fast zwei Jahrzehnten stand sie bereits bei der Auslosung der Heim-WM 2006 in Deutschland auf der Bühne und sammelte erste Erfahrungen im Fußball-Showgeschäft.