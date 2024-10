Messis Magie: Argentinien zerstört Bolivien mit 6:0!

Lionel Messi hat einmal mehr seine außergewöhnlichen Fußballfähigkeiten unter Beweis gestellt. In der WM-Qualifikationsrunde gelang Argentinien ein überzeugender 6:0-Sieg gegen Bolivien im Estadio Monumental in Buenos Aires. Mit einem glanzvollen Auftritt steuerte der Superstar drei Tore bei und bereitete zwei weitere vor. Auch Brasilien überzeugte in der südamerikanischen Qualifikationsrunde mit einem klaren 4:0 gegen Peru.

Argentinien sichert sich souveränen Sieg

Messi eröffnete den Torreigen für die Albiceleste in der 19. Minute, womit Argentinien nach zuletzt zwei sieglosen Partien wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrte. Der Pausenstand von 3:0 wurde durch Treffer von Lautaro Martínez nach einem Konter und Julián Alvarez vervollständigt. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte die Mannschaft von Nationaltrainer Lionel Scaloni. Thiago Almada traf in der 69. Minute zum 4:0. Kurz vor Schluss sicherte Messi mit zwei schnellen Toren den Endstand von 6:0. Dies markierte Argentinien als viertgrößten Sieg auf internationalem Parkett in diesem Jahrhundert.

Brasilien ebenfalls erfolgreich

Brasilien trat souverän gegen Peru auf und feierte einen beeindruckenden 4:0-Erfolg. Raphinha traf durch zwei Foulelfmeter und legte den Grundstein für den Sieg. Andreas Pereira erzielte in der 71. Minute per Seitfallzieher den dritten Treffer, bevor Luiz Henrique drei Minuten später den 4:0-Endstand markierte.

Durch diesen Erfolg am zehnten Spieltag bleibt Brasilien mit 16 Punkten auf dem vierten Platz in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Argentinien führt die Tabellenspitze mit 22 Punkten an. Von den zehn teilnehmenden Teams werden sich die besten sechs direkt für die Endrunde qualifizieren, während der Siebtplatzierte die Relegation bestreiten muss. Im November stehen für Brasilien das Aufeinandertreffen mit Venezuela und für Argentinien das Duell gegen Paraguay auf dem Programm.