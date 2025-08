Meteorologen warnen: „Kräftige Gewitter“ zerstören das Wochenende

Sonnenschein weicht bald heftigen Unwettern – Österreich steht vor einem turbulenten Wetterwochenende mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Ein Tiefdruckgebiet über Südskandinavien bestimmt am Freitag das Wettergeschehen in Mitteleuropa. Im Alpenraum dreht die Strömung vorübergehend von Nordwest auf Südwest, was in Österreichs Süden und Osten zunächst für sonniges Wetter mit leicht steigenden Temperaturen sorgt. Die herangeführte energiereichere Luftmasse birgt jedoch das Potenzial für heftige Gewitter.

Die UWZ (Unwetterzentrale)-Meteorologen warnen vor der Entwicklung: „Tagsüber bilden sich im östlichen und südlichen Bergland einige, teils kräftige Schauer und Gewitter samt Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Diese ziehen vereinzelt in das Flachland.“ Mit fortschreitendem Nachmittag nimmt die Gewitterneigung zu und breitet sich auf weitere Landesteile aus. Auch die Wetter-Redaktion des ORF-Radios Ö1 betont: „Manche Gewitter können heftig werden. Mit Hagel oder Windböen, vor allem aber mit viel Regen in kurzer Zeit.“

Die Unwetterzentrale hat bereits für weite Teile des Landes Gewitter-Vorwarnungen herausgegeben, die laufend aktualisiert werden. Das nahezu ortsfeste Tiefdruckgebiet über Südskandinavien sorgt dafür, dass feuchte und energiereiche Luft kontinuierlich nach Österreich gelenkt wird. Besonders gefährlich sind Konvergenzlinien, wo Luft aus verschiedenen Richtungen zusammenströmt und bevorzugt heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel entstehen können. Der Samstag bringt vom Waldviertel und Weinviertel bis ins nördliche Burgenland anfangs noch häufigen Sonnenschein, während in den übrigen Regionen Österreichs dichte Bewölkung vorherrscht und bereits in den Morgenstunden schauerartiger Regen einsetzt.

⇢ Wetterchaos in Österreich: Gewitter und Regengüsse vermiesen das Wochenende



Intensiver Niederschlag

Im Laufe des Nachmittags und Abends erfasst teils intensiver Niederschlag die gesamte östliche Landeshälfte, stellenweise begleitet von Gewittern. Meteorologen rechnen besonders in der Osthälfte des Landes mit lokal intensivem Niederschlag, der sich über das gesamte Wochenende hinziehen kann. Im Westen nehmen die Schauer hingegen etwas ab, dennoch bleibt die Sonne weitgehend verborgen. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung, im Donauraum teilweise auch lebhaft.

Der Sonntag startet vielerorts mit trübem Himmel, besonders der Nordosten verzeichnet Niederschläge. Im Tagesverlauf wandelt sich der flächige Regen zu vereinzelten Schauern, wobei abseits der Alpen sowie in Osttirol und Oberkärnten zeitweise die Sonne durchbricht. An der Alpennordseite müssen die Menschen hingegen bis zum Abend mit anhaltender Bewölkung und gelegentlichen kurzen Schauern rechnen. Dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind.

Wechselhafter Wochenstart

Zum Wochenstart ziehen am Montag vor allem entlang der Alpennordseite zahlreiche Wolken auf, begleitet von zeitweiligen Regenfällen bereits in den frühen Stunden. In den übrigen Landesteilen wechseln sich Sonnenschein und Bewölkung ab, wobei sowohl im nördlichen Flachland als auch im Süden vereinzelte Schauer nicht auszuschließen sind.

Der Wind kommt aus nordwestlicher Richtung und weht mäßig, im Donauraum und im nördlichen Burgenland verstärkt er sich zu lebhaften Böen. Das Wetter bleibt auch über das Wochenende hinaus unbeständig, da die meteorologische Großwetterlage mit dem Tiefdruckeinfluss noch mehrere Tage anhalten wird.

⇢ Tornados, Hagel, Orkanböen: Meteorologen schlagen für Adria Alarm