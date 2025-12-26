KOSMO KOSMO
Lebensretter

Miauen um 3 Uhr früh: Katzen schlagen Alarm und retten Ehepaar vor Flammentod

FOTO: iStock/Sandor Mejias Brito/Ortsfeuerwehr Egg
1 Min. Lesezeit | 26. Dezember 2025

Mitten in der Nacht wurden die Katzen unruhig – ihr ungewöhnliches Verhalten rettete einem Ehepaar im Bregenzerwald das Leben, als ihr Bauernhof in Flammen stand.

Aufmerksame Katzen retteten in der Nacht zum Freitag ein Ehepaar in Egg im Bregenzerwald vor einem Hausbrand. Gegen drei Uhr morgens entwickelte sich im Heizraum des Bauernhofs ein Feuer mit starker Rauchentwicklung, nachdem Asche unsachgemäß entsorgt worden war. Durch das Verhalten der Tiere wurden die Bewohner rechtzeitig alarmiert und konnten das Gebäude verlassen, wobei der Ehemann eine Rauchgasvergiftung davontrug.

Schneller Feuerwehreinsatz

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte.

⇢ Vergessene Kerze: 21 Menschen an Heiligabend aus Schlaf gerissen (FOTOS)

Über die Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

