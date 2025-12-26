KOSMO KOSMO
Tragödie

Tödliches Weihnachtsessen: Mann erstickt an Panettone

FOTO: iStock/naturalbox
1 Min. Lesezeit | 26. Dezember 2025

Bei einem Weihnachtsessen in Turin nahm ein Familientreffen ein tragisches Ende. Ein Mann erstickte nach dem Verzehr des traditionellen italienischen Weihnachtsgebäcks Panettone. Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer italienischer Medien blockierten sowohl ein Stück des Kuchens als auch ein Fragment einer Mandarine seine Luftwege.

Ein Gerichtsmediziner bestätigte diese Todesursache, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos mitteilte. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte durch die Angehörigen und deren schnellem Eintreffen innerhalb weniger Minuten konnten die Sanitäter das Leben des Mannes nicht mehr retten.

⇢ Warum Weihnachtsfilme und Adventskranz unsere Seele retten können

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

