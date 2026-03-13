Mieten in Österreich legen erneut zu

Wohnen in Österreich wird teurer – und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Die neuesten Zahlen zeigen, wie stark der Druck auf Mieterinnen und Mieter wächst.

Zum Jahresende 2025 hat sich das Wohnen in Österreich erneut verteuert. Im vierten Quartal kletterte die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten auf 10,4 Euro pro Quadratmeter – ein Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal und ein Plus von 4,6 Prozent im Jahresvergleich. Wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab, bewegte sich das Mietniveau damit das gesamte Jahr 2025 über ohne Unterbrechung im zweistelligen Euro-Bereich.

Im letzten Quartal des Jahres beliefen sich die monatlichen Kosten für eine durchschnittliche Hauptmietwohnung auf 686,8 Euro. Die Betriebskosten machten dabei 172,5 Euro aus – entsprechend 2,6 Euro pro Quadratmeter – und lagen damit um 1,3 Prozent über dem Wert des Vorquartals. Die Nettomiete betrug 7,8 Euro pro Quadratmeter. „Damit lagen die Durchschnittsmieten seit Jahresbeginn 2025 konstant über zehn Euro pro Quadratmeter“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Mitteilung.

Die erhobenen Daten beziehen sich auf hochgerechnet 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen österreichweit. Knapp 40 Prozent davon sind Genossenschaftswohnungen, rund 15 Prozent entfallen auf Gemeindewohnungen. Im privaten Segment werden etwa 31,2 Prozent der Mietverhältnisse frei vereinbart.

Regionale Unterschiede

Dem Richtwertmietzins unterliegen 13,4 Prozent der Mieterhaushalte, weitere 1,3 Prozent fallen unter den Kategoriemietzins. Wien weist mit 21,0 Prozent den höchsten Anteil an Richtwertmieten auf und hat mit 22,0 Prozent gleichzeitig den niedrigsten Anteil an privaten Hauptmieten auf dem freien Markt. Die Steiermark folgt bei den Richtwertwohnungen mit 11,4 Prozent auf dem zweiten Rang.

In den westlichen Bundesländern prägen hingegen frei vereinbarte Mietverträge das Bild: Vorarlberg liegt hier mit 55,4 Prozent an der Spitze, dahinter folgen Tirol mit 52,0 Prozent und Salzburg mit 48,0 Prozent. Im Burgenland (70,4 Prozent) und in Oberösterreich (58,5 Prozent) stellen Genossenschaftswohnungen die deutliche Mehrheit.

Die anhaltend hohen Mietpreise belasten zahlreiche Haushalte erheblich. Fachleute führen dies unter anderem auf eine zu geringe Bautätigkeit bei gleichzeitig stark ausgeprägter Nachfrage nach Wohnraum zurück. Besonders angespannt ist die Lage in Ballungsräumen, allen voran in Wien.

Wiener Wohnungsnot

Laut dem im Februar veröffentlichten „Ersten Wiener Wohnungsmarktbericht 2026″ der Immobiliengesellschaften BUWOG und EHL brachen die Baubewilligungen in Wien von 21.400 im Jahr 2019 auf 5.772 im Vorjahr ein. Die Fertigstellungszahlen werden heuer auf 8.630 Wohnungen – 60 Prozent des Jahres 2023 – sinken, nächstes Jahr auf 6.911 Wohnungen. Der Wohnbau in Wien erreicht damit laut BUWOG und EHL einen neuen Tiefststand.

Besonders auffällig sei die Lücke im Mietsegment. Die Zahl der neu errichteten frei finanzierten Mietwohnungen habe sich 2025 auf 2.087 Einheiten nahezu halbiert, bei geförderten Mietwohnungen gab es einen Rückgang um 20 Prozent auf 2.894 Einheiten. „Wir glauben, dass die Angebotssituation in den nächsten zwei Jahren keine bessere wird“, so Georg Flödl vom Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI) im Dezember.

Angesichts der wachsenden finanziellen Belastung für Mieterinnen und Mieter verabschiedete die Regierung im Dezember eine Mietpreisbremse, die auf inflationsbedingte Mieterhöhungen abzielt. Liegt die Inflation in einem Jahr über drei Prozent, darf der darüberliegende Wert nur zur Hälfte für die Valorisierung der Mieten herangezogen werden, neuerdings auch im privaten Bereich. In Altbau-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen wird die Erhöhung 2026 auf ein Prozent und 2027 auf zwei Prozent begrenzt.

Zudem wird die Mindestbefristung von Wohnungen von drei auf fünf Jahre erhöht. Richtwerte, Kategoriemieten und sonstige Beträge im Mietrechtsgesetz sollen jeweils am 1. April valorisiert werden.

Rückforderungen von Mietzahlungen aufgrund unwirksamer Klauseln werden eingeschränkt.