Milliarden-Poker um die Celtics: Historischer Sport-Deal

Ein Rekordverkauf im US-Sport steht bevor: William Chisholm plant, die Boston Celtics für über 6,1 Milliarden Dollar zu erwerben. Ein historischer Deal.

Eine bemerkenswerte Transaktion bahnt sich im amerikanischen Profisport an: Eine Investorengruppe unter der Führung von William Chisholm, dem geschäftsführenden Partner der Simfoni Technology Group, plant, die Boston Celtics für mindestens 6,1 Milliarden Dollar zu erwerben. Sollte dieser Deal zustande kommen, würde er als der teuerste Verkauf eines Sportclubs in den USA in die Geschichte eingehen, da er den bisherigen Rekord der Washington Commanders, die 2023 für 6,05 Milliarden Dollar verkauft wurden, übertreffen würde.

Bereits im vergangenen Sommer hatten die Boston Basketball Partners LLC ihre Absicht verkündet, ihren Mehrheitsanteil an den Celtics entweder Ende des letzten Jahres oder zu Beginn dieses Jahres zu veräußern. Der Rest ihrer Beteiligung soll dann bis 2028 folgen. Bis der Verkauf abgeschlossen ist, wird erwartet, dass Wyc Grousbeck, der die Eigentümergruppe anführt, weiterhin als Besitzer der Celtics fungiert. Die Grousbeck-Familie hatte den Club 2002 für 360 Millionen Dollar erworben.

NBA-Verkaufsrekorde

Die geplante Verkaufssumme von 6,1 Milliarden Dollar übertrifft deutlich die jüngsten Transaktionen in der NBA. So erwarb Mat Ishbia die Phoenix Suns im Jahr 2023 für vier Milliarden Dollar, während Jimmy und Dee Haslam die Milwaukee Bucks für 3,5 Milliarden Dollar kauften.

Ebenso stimmte Mark Cuban dem Verkauf des Großteils seines Anteils an den Dallas Mavericks an Patrick Dumont und Miriam Adelson zu, ebenfalls für 3,5 Milliarden Dollar.

