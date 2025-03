Skurriler Auftritt: Mann raucht nackt in der Innenstadt

„`html

Ein nackter Mann sorgte in Ried für Aufsehen, als er mit nur einem Gürtel in der Hand durch Ried spazierte. Die Polizei griff schnell ein.

Am Donnerstag sorgte ein ungewöhnliches Ereignis in der Innenstadt von Ried für Aufsehen. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen spazierte ein Mann nackt durch die Bahnhofsstraße. In der Hand hielt er lediglich einen Gürtel und rauchte, wie Augenzeugen berichteten.

Die überraschten Passanten alarmierten sofort die Polizei, die rasch am Ort des Geschehens eintraf und den Mann stoppte.

Social Media Reaktionen

Während die Polizei eingriff, nutzten einige Passanten die Gelegenheit, das Geschehen mit ihren Handys zu filmen. Diese Aufnahmen verbreiteten sich schnell auf verschiedenen Social-Media-Plattformen unter dem Titel „Nackter Mann in Ried gesichtet“ und erhielten zahlreiche Lach-Emojis.

Der Vorfall wurde von der Polizei gegenüber „Heute“ bestätigt. Thomas Hasenleitner, der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant von Ried, beschrieb die Situation als „ein bisserl kurios“. Der Mann erklärte den Beamten, dass er unerwartet von einem Ort habe aufbrechen müssen, während er auf dem Heimweg war. Die Polizisten versorgten ihn mit einer Decke, sodass er seinen Heimweg fortsetzen konnte.

Wegen der Ordnungsstörung wird nun eine Anzeige gegen ihn erhoben.

