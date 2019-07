Millionäre kaufen in diesem Ex-Yu-Land am häufigsten Grundstücke!

Teile diesen Beitrag:







Viele Investoren sind begeistert von einem ganz bestimmten Land am Balkan und investieren daher Unmengen an Geld in Gründstücke in dieser Region.

Istrien in Kroatien wird bei Immobilien-Suchenden immer beliebter, wo kaufkräftige Interessenten am häufigsten Familienhäuser kaufen.

Im letzten Jahr wurden 432 Häuser verkauft, was als neuer Rekord gilt! Wie die Zeitung „Glas Istre“ schreibt, gab es laut einem Bericht des Landkreises Istrien und der Städte Pazin und Pula im Jahr 2018 deutlich mehr Immobilienverkäufe als in den letzten zwei Jahren. Der Verkauf von Wohnungen sinkt, jener von Familien- und Ferienhäusern steigt allerdings.

Lesen Sie auch: Mit dem Ferrari in der Fußgängerzone: RAF Camora erzürnt kroatische Medien Dass Autos in der Fußgängerzone nichts verloren haben, scheint Austro-Rapper RAF Camora nicht zu jucken. Das bewies er am Dienstagabend in der kroatischen Stadt Split.

Die Preise variieren zwischen einigen hundert Tausend Euro bis hin zu mehr als zwei Millionen Euro für einige Immobilien. Pro Quadratmeter werden im Küstengürtel zwischen 1.050 und 1.730 Euro verlangt, im Inneren der Städte zwischen 680 und 950 Euro. „Es handelt sich um sehr reiche Käufer, was zeigt, wie interessant Istrien ist. Die meisten Klienten kommen aus Slowenien, Deutschland und Österreich“, heißt es seitens der Immobilienagentur „Arx Primus“ aus Umag.

Die meisten Wohnungen wurden in Pula (337), Poreč (250) und Umag (158) verkauft. In Istrien ist der Immobilienmarkt allerdings nicht vorhersehbar. Im Jahr 2016 wurden 1.147 Wohnungen verkauf, 2017 etwa 600 mehr und im letzten Jahr fiel die Zahl auf fast 1.500.

Der Grund dafür ist der Mangel an Ferienhäusern und extrem luxuriösen Wohnungen in Istrien. Umag hat, als Beispiel, wenig Luxusimmobilien, Novigrad hingegen reichlich, die bis zu 3.500 Euro pro Quadratmeter wert sind. Am meisten wird nach Wohnungen von 50 bis 60 Quadratmetern gesucht, bis zu einem Gesamtwert von 100.000 Euro.