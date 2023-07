Millionen-Feier: Enkelkind-Taufe sprengt alle Grenzen

Eine spektakuläre Tauffeier hat an der Küste Montenegros für Furore gesorgt. Der Gastgeber, Mecka, feierte die Taufe seines Enkelkindes mit einem Budget von einer Million Euro. Dieses unvergleichliche Event zog Aufmerksamkeit weit über die Landesgrenzen hinaus an. „Es war die prächtigste Feier, die hier je stattgefunden hat“, berichtete ein Gast. Die zweitägige Festlichkeit bot eine Vielzahl an Highlights, darunter die Auftritte bekannter Stars wie Lepa Brena, Sloba Radanović, Tea Tairović und Aca Lukas.

Man stelle sich eine zweitägige Feier der Extraklasse vor, die in Meckas luxuriöser Villa an der Küste Montenegros beginnt. Glänzende Luxusautos füllen das Anwesen, während Rind und Schwein auf dem Grill brutzeln und die geladenen Gäste in ausgelassener Stimmung sind.

Die Gastgeberfamilie Mecka, bekannt für ihren Fleiß und ihren Erfolg, sowie für die Wahrung der Vlach-Traditionen, hatte die Feier organisiert. „Ich betreibe seit 30 Jahren ein Unternehmen, wache jeden Tag um sechs Uhr morgens auf und schlafe nur wenig. Ich habe vier Kinder und fünf Enkelkinder“, so Gazda Mecka.

Das Unterhaltungsprogramm war gespickt mit prominenten Gästen aus der Showbranche. Mecka, der seine dreistöckige Villa mit Swimmingpool durch harte Arbeit errichtete, gab zu, dass er etwa 300.000 Euro für die Feier ausgegeben hatte. „Ich habe zwischen 30.000 und 40.000 Euro allein für Trinkgeld für Musiker bereitgestellt. Meine Söhne sind ebenfalls große Musikliebhaber“, fügte er hinzu.

(FOTO: Screenshot/ YOUTUBE/HAPPY TV)

Die Vorfreude auf den Auftritt der berühmten rumänischen Sängerin Florin Salam, die für eine zweistündige Darbietung stolze 50.000 Euro verlangt, war besonders groß. Das Menü bot eine Vielzahl an Gerichten an, von warmen und kalten Vorspeisen bis hin zu exotischen Köstlichkeiten wie Tintenfisch, Garnelen und sogar Thunfisch.

Mit 50.000 Euro für die luxuriöse Tischdekoration und einer mehrstöckigen Disney-Thementorte für die jüngsten Gäste ließ die Feier keine Wünsche offen. „Wir wollen nur das Beste für unsere Gäste“, betonte Mecka.

Trotz der hohen Kosten zeigte er sich gelassen: „Wir leben nur einmal, solange ich genug für meinen Ruhestand habe, ist der Rest dazu da, ausgegeben zu werden.“