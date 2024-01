Milos Bikovic spielt in erfolgreicher US-Serie mit!

Die Emmy-prämierte Serie „The White Lotus“ geht in die dritte Runde und begrüßt den serbischen Film- und Fernsehstar Milos Bikovic in der Besetzung. Mit Dreharbeiten in Thailand und einer neuen Gruppe von Gästen im berühmten Resort verspricht die neue Staffel Spannung und Unterhaltung.

Die TV-Serie „The White Lotus“, die bereits mehrere Emmys gewonnen hat, bereitet sich auf ihre dritte Staffel vor. Der serbische Film- und Fernsehstar Milos Bikovic wird sich der Schauspielbesetzung anschließen, zusammen mit Christian Friedel, Morgan O’Reilly, Leka Petrovardijem und Shalini Pirs.

Die erste Staffel der Serie, die im Juli 2021 uraufgeführt und auf Hawaii angesiedelt wurde, erhielt 20 Emmy-Nominierungen in 13 Kategorien und konnte 10 Siege davontragen. Die zweite Staffel, die im Dezember 2022 auf Sizilien spielte, erhielt 23 Emmy-Nominierungen, einschließlich der Kategorie für die beste Dramaserie. Sie hat bisher vier Creative Arts Emmy Awards gewonnen, vor der Emmy-Verleihung, die am 15. Januar 2024 stattfinden wird.

Dreharbeiten starten in Kürze

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel sind für Februar auf den Inseln Koh Samui und Phuket sowie in Bangkok, Thailand, geplant. Die Zuschauer können sich auf eine neue Gruppe von Gästen im berühmten Resort „The White Lotus“ freuen.

Zur Schauspielbesetzung gehören auch Leslie Bibb, Carrie Coon, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Natasha Rothwell und Tammy Taptimtong. Der Schöpfer, Drehbuchautor und Regisseur der Serie ist Mike White, der auch als Executive Producer zusammen mit David Bernad und Mark Kamine fungiert.

Mit der Ankündigung der dritten Staffel und der neuen Besetzung bleibt „The White Lotus“ eine der meistdiskutierten Serien in der Film- und Fernsehlandschaft.