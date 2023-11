Ministerin Gewessler: Umstrittener Flug zur COP28

Österreichs Klima- und Energie-Ministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) bereitet sich auf eine 8500 Kilometer lange Reise zur bevorstehenden Klimakonferenz in Dubai (COP28) vor. Eine beeindruckende Delegation von 40 Personen begleitet sie auf diesem ökologisch umstrittenen Trip.

Die digitale Teilnahme an der Konferenz hätte Gewessler eine umweltfreundlichere Alternative geboten. Doch warum die 46-jährige Ministerin nicht den virtuellen Weg über Skype gewählt hat, bleibt ein Rätsel. Stattdessen setzt sie sich an die Spitze einer umfangreichen Delegation, die von Wien aus in das Emirat am Persischen Golf reist.

Die Umweltauswirkungen dieser Reise sind erheblich. Laut der Website co2.myclimate.org hat der Flug der Ministerin und ihrer Delegation eine CO2-Belastung von 1,5 Tonnen verursacht – eine Zahl, die angesichts der Klimakrise schwer zu schlucken ist.

Trotz der großen österreichischen Präsenz in Dubai sind die Erwartungen an die Konferenz gedämpft. Es ist möglich, dass mehr gelingt als erwartet“, meinte Leonore Gewessler in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten. Sie äußerte Optimismus hinsichtlich einer beschleunigten Umstellung auf erneuerbare Energien und einer erhöhten Energieeffizienz. Ziele, die auch von Sultan Ahmed Al Jaber, dem Präsidenten der COP, angekündigt wurden.

„Wollen Beitrag leisten“

Die österreichische Delegation, bestehend aus Vertretern der Ministerien, der Wissenschaft, Interessensgruppen und NGOs sowie Jugenddelegierten, hat sich intensiv auf die Konferenz vorbereitet. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und wollen als Österreich einen Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten“, sagte Delegationsleiterin Cornelia Jäger.

Die COP28 ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel. Die österreichische Delegation hofft, dass ihre Anwesenheit und ihr Engagement dazu beitragen werden, die ehrgeizigen Ziele der Konferenz zu erreichen. Besonderes Augenmerk liegt auf die Verdopplung der Energieeffizienz und die Verdreifachung der globalen Produktion von erneuerbaren Energien bis 2030.