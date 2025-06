Mit 17 zu den Galaktischen – Mastantuono bricht alle Transfer-Rekorde

Real Madrid schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu! Der 17-jährige Franco Mastantuono wechselt für etwa 39 Millionen Euro von River Plate zum spanischen Rekordmeister. Dies sei der teuerste Transfer in der Geschichte des argentinischen Fußballs, teilte sein bisheriger Verein in Buenos Aires mit.

Die Madrilenen aktivierten die Ausstiegsklausel im Vertrag des rechten Flügelspielers in Höhe von etwa 45 Mio. Dollar. Mastantuono unterschrieb beim Club von ÖFB-Verteidiger David Alaba einen langfristigen Kontrakt bis 2031.

„Danke Franco für deinen Einsatz und dein Talent. Es erfüllt uns mit Stolz, zu sehen, wie du im Klub gewachsen bist“, hieß es in einer Mitteilung von River Plate. Mit seinem Einsatz in der vergangenen Woche im WM-Qualifikationsspiel gegen Chile wurde der 17-Jährige zum jüngsten Spieler in einem offiziellen Länderspiel der argentinischen Nationalmannschaft. Er ist außerdem der jüngste Torschütze in der Geschichte von River Plate.

Rekordtransfer Mastantuono

Mit dem 17-jährigen Ausnahmetalent Mastantuono verstärkt sich der spanische Gigant nach Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen bereits zum dritten Mal in dieser Transferperiode.

Der Deal bricht alle Rekorde.