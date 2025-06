Iran feuert „Hunderte Raketen“ auf Israel

Zwischen Vergeltung und Eskalation: Israels massive Luftschläge gegen iranische Atomanlagen und Militäreinrichtungen lösen eine gefährliche Spirale gegenseitiger Angriffe aus.

In der Nacht zum Freitag führten israelische Streitkräfte einen massiven Luftangriff auf den Iran durch. Nach Angaben des israelischen Militärs waren etwa 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, die rund 100 Ziele im gesamten Land attackierten, darunter Einrichtungen in Teheran, die Nuklearanlage Natans sowie das Hauptquartier der iranischen Streitkräfte und weitere militärische Standorte. Laut Militärangaben wurde in Isfahan eine Anlage zur Herstellung von metallischem Uran sowie Infrastruktur zur Verarbeitung angereicherten Urans zerstört. Iranische Medien berichteten zuvor von einer „enormen Explosion“ in dieser Region.

Die angegriffene Anlage in Isfahan spielt eine zentrale Rolle im iranischen Atomprogramm. In dieser Einrichtung wird Uranoxid, bekannt als Yellowcake (vorkonzentriertes Uranerz), zu Urantetrafluorid und Uranhexafluorid umgewandelt – ein wesentlicher Schritt vor der Anreicherung, die später die Nutzung als Brennstoff für Kernkraftwerke oder potenziell für Atomwaffen ermöglicht. Iranische Medien meldeten zudem zwei starke Detonationen nahe der Atomanlage Fordo, weniger als 200 Kilometer südlich von Teheran. Auch der schiitische Wallfahrtsort Ghom sei attackiert worden.

Im südlichen Teil Teherans wurde die Luftabwehr aktiviert, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Aus dem westlichen Teil der iranischen Hauptstadt wurden ebenfalls Explosionen gemeldet, in einem Gebiet, das für seine militärischen Einrichtungen bekannt ist. Möglicherweise war dort ein Luftwaffenstützpunkt das Angriffsziel. Die iranische Armee behauptete, zwei israelische Kampfjets abgeschossen und mehrere Drohnen abgefangen zu haben.

Eskalation der Gewalt

Am Freitagabend setzte Israel seine Offensive gegen den Iran fort. Armeechef Ejal Samir erklärte: „Wir machen mit voller Kraft und in großer Geschwindigkeit weiter, um unsere selbst gesetzten Ziele zu erreichen.“ Er warnte vor „schwierigen Augenblicken“ und betonte, Israel müsse auf verschiedenste Szenarien vorbereitet sein. An der „Heimatfront“ seien höchste Bereitschaft und Disziplin erforderlich.

Die israelische Armee meldete den Start iranischer Raketen in Richtung Israel. In mehreren Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst, die Bevölkerung wurde angewiesen, Schutzräume aufzusuchen. Über Jerusalem und Tel Aviv waren Explosionen zu hören. Das iranische Staatsfernsehen verkündete „den Beginn iranischer Raketenangriffe“ auf Israel als Vergeltung für die israelischen Angriffe und sprach von „Hunderten“ abgefeuerten Raketen.

Im besetzten Westjordanland schlug nahe Hebron eine Rakete ein, wodurch fünf Menschen verletzt wurden. Nach israelischen Angaben stammte diese Rakete von der mit Teheran verbündeten Huthi-Miliz aus dem Jemen. Nach den ersten israelischen Angriffen hatte Teheran von einer „Kriegserklärung“ gesprochen. Der iranische Präsident Massud Peseschkian drohte mit einer „legitimen und starken Reaktion“, die „den Feind seine dumme Tat bereuen lassen“ werde.

Hochrangige Opfer

Unter den Getöteten befinden sich hochrangige iranische Militärs, darunter Armeechef Mohammed Bagheri, der ranghöchste Offizier des Landes, sowie Generalmajor Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden. Auch Brigadegeneral Amir Ali Hadschisadeh, der als Schlüsselfigur des iranischen Raketenprogramms galt, kam ums Leben, ebenso wie die gesamte Führungsriege der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden.

Zudem wurden sechs Atomwissenschaftler getötet, darunter Abdulhamid Minutscher, Professor und Dekan der Fakultät für Nukleartechnik, sowie der frühere Leiter des iranischen Atomprogramms, Ferejdun Abbasi. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, die USA seien vorab über Israels Angriffspläne informiert worden. Trump äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, er sei nicht besorgt, dass die israelischen Angriffe einen regionalen Flächenbrand auslösen könnten.

Die für Sonntag geplante Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über dessen Atomprogramm stehen zwar noch an, es ist jedoch fraglich, ob sie tatsächlich stattfinden werden. „Ich habe versucht, dem Iran Demütigung und Tod zu ersparen“, sagte Trump. Er betonte, es sei für den Iran noch nicht zu spät, eine Vereinbarung zu treffen.

Medienberichten zufolge verlegt das US-Militär Kriegsschiffe und zusätzliche Flugzeuge ins östliche Mittelmeer, um Israel bei der Abwehr von Angriffen zu unterstützen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sicherte Israel die Unterstützung seines Landes im Angriffsfall zu. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) rief alle Beteiligten zu größter Zurückhaltung auf. IAEA-Direktor Rafael Grossi mahnte, jede weitere Eskalation müsse vermieden werden.

Auch die NATO sowie zahlreiche Staaten – darunter Großbritannien und Frankreich – appellierten an die Konfliktparteien, eine weitere Eskalation zu verhindern. Russland betonte, im Konflikt um das iranische Atomprogramm gebe es keine militärische, sondern nur eine diplomatische Lösung.

Israels Angriff stelle einen Verstoß gegen die UNO-Charta dar. Das türkische Außenministerium warf Israel vor, die gesamte Region zu destabilisieren.