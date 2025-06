Blackbox geborgen: Löst Flugdatenschreiber das Rätsel des Indien-Absturzes?

Nach der Flugzeugkatastrophe in Indien mit über 240 Toten bringt ein Fund Hoffnung für die Ermittler: Der geborgene Flugdatenschreiber könnte das Rätsel des Absturzes lösen.

Nach dem Flugzeugabsturz in Indien mit mehr als 240 Todesopfern haben Ermittler den Flugdatenschreiber der verunglückten Maschine geborgen. Der Minister für Zivilluftfahrt, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, bezeichnete den Fund auf der Plattform X als „wichtigen Schritt vorwärts in den Untersuchungen“. Die Behörde für Flugunfalluntersuchung konnte das Gerät innerhalb von 28 Stunden nach dem Unglück an der Absturzstelle in Ahmedabad sicherstellen.

Die Boeing 787-8 der Fluggesellschaft Air India war am Donnerstag kurz nach dem Start in ein Wohngebiet nahe dem Flughafen von Ahmedabad gestürzt. Das für London bestimmte Flugzeug hatte 242 Personen an Bord, von denen laut Air India nur eine Person überlebte. Die Zahl der Opfer am Boden war zunächst nicht abschließend geklärt.

Einsatzkräfte setzten am Freitag die Suche nach weiteren Opfern in den Trümmern fort. Der stellvertretende Polizeichef von Ahmedabad, Kanan Desai, bezifferte die bisherige Zahl der geborgenen Todesopfer auf 265 – darunter mindestens 24 Personen, die sich nicht im Flugzeug befunden hatten. Desai wies darauf hin, dass die Opferzahl weiter steigen könnte, da kontinuierlich sterbliche Überreste gefunden würden.

Innenminister Amit Shah hatte am Donnerstagabend erklärt, dass die endgültige Opferbilanz erst nach Abschluss der DNA-Tests veröffentlicht werde. Angehörige der Flugzeuginsassen kamen die ganze Nacht zur medizinischen Fakultät Ahmedabad, um DNA-Proben für die Identifizierung der Opfer abzugeben.

⇢ Flugzeug mit über 240 Insassen beim Start abgestürzt! (VIDEOS)



Ursachenforschung beginnt

Zum Verbleib des Stimmenrekorders, der die Cockpit-Gespräche aufzeichnet und ebenfalls als Black Box bezeichnet wird, äußerte sich der Minister nicht. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt betonte in der ARD-„Tagesschau“, dass die Auswertung der Blackbox-Daten für die Aufklärung des Unglücks entscheidend sei. Eine mögliche Erklärung könnte seiner Einschätzung nach sein, „dass die Startklappen nicht richtig gefahren sind“, wobei er einräumte, dass derzeit nur Spekulationen möglich seien.

Das Generaldirektorium für Zivilluftfahrt hat unterdessen Air India angewiesen, die Sicherheitsinspektionen ihrer Flugzeuge vom Typ B787-8 und B787-9 zu verstärken. Besondere Wartungsmaßnahmen sollen für Maschinen mit dem Triebwerkstyp General Electric GEnx durchgeführt werden. Großbongardt attestierte der Fluggesellschaft eine zuletzt verbesserte Qualität: „Air India hatte lange Zeit einen sehr schlechten Ruf, solange sie im Staatsbesitz war.“

Der neue Eigentümer, die Tata Group, habe jedoch erheblich investiert und den Qualitätsstandard so weit angehoben, „dass die Air India Mitglied der Star Alliance sein konnte zusammen mit Lufthansa, United und anderen wirklich sehr renommierten Airlines“.

Einziger Überlebender

Premierminister Narendra Modi besuchte inzwischen den einzigen Überlebenden des Absturzes im Krankenhaus. Wie der indische Sender NDTV berichtete, schilderte der Mann dem Regierungschef, wie er trotz Verletzungen entkommen konnte. Nach dem Aufprall habe er seinen Sicherheitsgurt lösen und das Flugzeug verlassen können, bevor ihn jemand zu einem Krankenwagen brachte.

Bei dem Überlebenden handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Briten indischer Herkunft, der auf Platz 11A saß. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigen offenbar den Mann, wie er mit blutverschmiertem T-Shirt zu einem Krankenwagen humpelt. Seinem Bruder Nayan Kumar Ramesh zufolge, den die britische Nachrichtenagentur PA zitierte, sagte er: „Ich habe überhaupt keine Idee, wie ich aus diesem Flugzeug herausgekommen bin.“

Nach einem Besuch der Unglücksstelle zeigte sich Modi tief betroffen. „Der Ort der Zerstörung stimmt traurig“, schrieb er auf X und sprach von einer „unvorstellbaren Tragödie“. Indiens Regierungschef traf sich mit Angehörigen der Opfer und verschaffte sich im Gespräch mit Beamten und Bergungsteams am Freitag ein Bild von der Situation vor Ort.