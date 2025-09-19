Mit 31. Dezember 2025: Diese Kreditkarten sind bald ungültig!

Ein Paukenschlag im österreichischen Bankensektor: Millionen Kreditkarten von Bank Austria und Raiffeisen werden Ende 2025 ungültig. Der Countdown für den Kartentausch läuft.

Die Zusammenarbeit zwischen Card Complete und den Großbanken Bank Austria sowie Raiffeisen läuft zum Jahresende 2025 aus. Ab 1. Jänner 2026 verlieren die bisherigen Kreditkarten dieser Bankinstitute ihre Gültigkeit. Betroffene Kunden müssen daher rechtzeitig für Ersatz sorgen. Besonders zu beachten: Auch wer seine Kreditkarte direkt bei Card Complete bezogen hat, benötigt bis zum Stichtag 31. Dezember 2025 eine Alternative – andernfalls steht man im neuen Jahr ohne funktionsfähige Karte da.

Rund 400.000 Personen sind von der Umstellung betroffen, davon etwa 330.000 Kundinnen und Kunden der Bank Austria. Auch Firmenkunden müssen ihre Karten rechtzeitig tauschen lassen.

Hintergrund dieser Veränderung ist ein Eigentümerwechsel. Die EAVISTA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft hat Card Complete im Februar übernommen. Die Bank Austria gibt seit April ihre Kreditkarten in eigener Regie aus und kooperiert dabei mit Mastercard, das weltweit an 120 Millionen Akzeptanzstellen und 2,5 Millionen Geldautomaten nutzbar ist.

Neue Bankstrategien

Raiffeisen setzt künftig auf eine Doppelstrategie mit den Anbietern Mastercard und Visa, wie ein Vertreter der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien bestätigt. Die betroffenen Finanzinstitute haben ihre Kundschaft bereits mehrfach über verschiedene Kanäle informiert – sowohl schriftlich als auch digital. Der Umstieg soll dabei möglichst reibungslos verlaufen und „mit nur wenigen Klicks“ zu bewältigen sein.

Attraktive Angebote

Um ihre Stammkunden zu halten, haben die Banken attraktive Angebote entwickelt. Die Bank Austria beispielsweise bietet ein automatisches Upgrade an: Bisherige Gold Card-Inhaber erhalten eine höherwertige Platinum Card – und das zu einem günstigeren Preis als zuvor. Zusätzlich winken erweiterte Versicherungsleistungen und die vollständige Integration in digitale Bezahlsysteme wie Apple Pay und Google Pay.

Ein entscheidender Vorteil der neuen Bank Austria-Kreditkarten: Sie werden vollständig in die Banking-App integriert und sind mit Apple Pay sowie Google Pay nutzbar – was bei den bisherigen Card Complete-Karten nicht möglich war. Raiffeisen-Kunden können künftig zwischen Mastercard und Visa wählen und erhalten laut Bankangaben attraktive Umstiegsangebote mit persönlicher Information im ersten Halbjahr 2025.

Auch Raiffeisen lockt mit Sonderkonditionen. Aus Erfahrung weiß man dort jedoch, dass viele Kunden den Wechsel bis kurz vor dem Stichtag hinauszögern – was dann zu Engpässen führen kann.

Wichtiger Hinweis für Daueraufträge

Automatische Abbuchungen und hinterlegte Zahlungsdaten müssen nach dem Kartentausch rechtzeitig aktualisiert werden, da die neuen Kreditkarten eine andere Nummer erhalten. Bestehende Zahlungsverbindungen für Online-Shopping, Streaming-Dienste oder Abonnements funktionieren sonst nicht mehr.

Card Complete gehört zu den führenden Kreditkartenunternehmen in Österreich.