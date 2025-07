Mit 52 Jahren: Supermodel Klum bricht Tabu um Schönheits-Eingriffe

Botox? Ja, bitte! Heidi Klum bekennt sich offen zu Schönheitseingriffen, während sie gleichzeitig für mehr Alterstoleranz in der Modewelt plädiert.

In einem ausführlichen Gespräch mit dem US-Magazin People hat Supermodel Heidi Klum Einblicke in verschiedene Facetten ihres Lebens gewährt. Das deutsche Model zeigt sich dabei aufgeschlossen gegenüber ästhetischen Eingriffen. „Ich bin total für Botox“, erklärte die gebürtige Deutsche in der aktuellen Ausgabe des Magazins, das ihre Rückkehr zur Fernsehsendung „Project Runway“ thematisiert. Klum begrüßt auch den offeneren Umgang prominenter Frauen mit ihren Schönheitsbehandlungen. Ob sie selbst bereits chirurgische Eingriffe vornehmen ließ, behielt sie allerdings für sich.

Die 52-Jährige, die ihre Modelkarriere in den 1990er Jahren startete, äußerte sich zurückhaltend über eigene Erfahrungen mit Schönheitsoperationen. „Wer auch immer über [Schönheitsoperationen] sprechen und es teilen möchte, soll mir alle Nummern geben“, meinte sie lediglich. Dennoch zeigt sich das Topmodel beeindruckt von den tiefgreifenden Veränderungen in der Modebranche, besonders was die Akzeptanz verschiedener Altersgruppen betrifft – trotz ihrer eigenen positiven Einstellung zu Anti-Aging-Verfahren.

Wandel der Schönheitsideale

„Heute ist es okay, älter zu sein – aber früher war das nicht so“, reflektierte Heidi. „Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Röllchen am Körper offener akzeptieren. In jedem Alter akzeptiert zu werden, ist großartig. Dass wir uns verändert und so weit entwickelt haben.“ Sie fügte hinzu: „Der größte Irrtum über die 50er ist, dass man von der Stange ist. Das ist nicht der Fall.“

Klums Beobachtungen decken sich mit dem aktuellen Trend in der Modebranche. Als 51-Jährige lief sie 2024 für das Luxuslabel Vetements auf dem Pariser Laufsteg – ein deutliches Zeichen für die wachsende Sichtbarkeit von Models jenseits der 40. Auch in ihrer eigenen Show „Germany’s Next Topmodel“ präsentiert sie regelmäßig Kandidatinnen im fortgeschrittenen Alter, was die zunehmende Akzeptanz älterer Frauen in der Modewelt unterstreicht.

Selbstbewusst mit 50

Mit einem Appell wandte sie sich direkt an ihre weiblichen Fans: „Versteckt euch nicht in euren 50ern.“ Das Credo des Supermodels lautet: „Schönheit verändert sich ständig, und ich bin für diese Veränderung da.

Wenn es immer das Gleiche ist, ist das Leben langweilig.“