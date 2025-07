150 Euro Strafe für nackte Haut – Urlaubsort greift durch

Frankreichs Atlantikküste wird zum Schlachtfeld der Anstandsregeln. In Les Sables d’Olonne drohen jetzt saftige Bußgelder für alle, die ohne Shirt flanieren.

In Les Sables d’Olonne, einer beliebten Küstenstadt an der französischen Atlantikküste, hat der Bürgermeister dem sommerlichen Halbnackt-Trend den Kampf angesagt. „Ein unangemessenes Verhalten, das sich Sommer für Sommer wiederholt. Daher ist es an der Zeit klarzustellen: Es ist verboten, in Les Sables d’Olonne ohne Hemd oder im Badeanzug herumzulaufen. Ein bisschen Zurückhaltung bitte!“, erklärte Stadtoberhaupt Yannick Moreau unmissverständlich auf Facebook.

Die Vendée-Gemeinde, bekannt für ihre naturbelassenen Strände und als Zentrum für Hochseeregatten, zieht jährlich hunderttausende Besucher an. Doch nun greift die Stadtverwaltung durch: Wer sich außerhalb des Strandes nur spärlich bekleidet zeigt, muss mit Geldbußen von bis zu 150 Euro rechnen. Die Stadtpolizei wurde entsprechend instruiert.

Klare Regeln

Auf Plakaten mit dem Slogan „In Les Sables d’Olonne macht der Respekt keinen Urlaub“ wird auf die neue Regelung hingewiesen. Moreau betont, es handle sich um eine Frage des Anstands gegenüber den Einheimischen und der Hygiene. „Um Ihre Brustmuskeln und Ihren schönsten Badeanzug zu zeigen, stehen Ihnen in Les Sables d’Olonne 11 Kilometer Strand zur Verfügung. Genießen Sie es und respektieren Sie dabei die Regeln und Traditionen unseres Badeortes“, appelliert der Bürgermeister.

Die Reaktionen der Stadtbewohner fallen überwiegend positiv aus. „Danke, Bürgermeister. Ich finde das völlig unerträglich“, kommentierte eine Facebook-Nutzerin. Eine andere Einwohnerin berichtete: „Meine Eltern sind Ladenbesitzer, manchmal bitten sie die Leute, sich anzuziehen.“

Weltweiter Trend

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die meinen, es gäbe wichtigere Probleme wie etwa die Kriminalitätsbekämpfung. Les Sables d’Olonne steht mit dieser Initiative nicht allein da. Verschiedene Urlaubsorte von Portugal über Italien bis Kroatien haben bereits ähnliche Maßnahmen gegen halbnacktes Auftreten im öffentlichen Raum ergriffen.

In europäischen Touristenhochburgen wie Barcelona, Dubrovnik und Sorrent sind vergleichbare Kleiderordnungen bereits etabliert. Auch dort werden Verstöße mit Geldstrafen zwischen 50 und 300 Euro geahndet.

Nach Angaben der lokalen Behörden haben diese Maßnahmen zu einer spürbaren Verbesserung des Stadtbilds und weniger Beschwerden von Anwohnern geführt. Trotz der teilweise heftigen Diskussionen wurden bislang keine negativen Auswirkungen auf Besucherzahlen oder Umsätze im Gastgewerbe statistisch belegt.