60 Euro Strafe: Neue Türkei-Regel schockt Flugpassagiere

Die Türkei greift durch: Wer nach der Landung zu früh aufsteht, zahlt jetzt Strafe. Eine neue Luftfahrtregelung macht das bisher ignorierte Anschnallzeichen zum Gesetz.

Nach der Landung eines Flugzeugs müssen Passagiere oft noch geduldig warten, bis die Maschine ihre endgültige Position am Terminal erreicht hat. Die Anschnallzeichen bleiben in dieser Zeit eingeschaltet, und das Bordpersonal weist darauf hin, sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist. In der Türkei wurde dieses Verhalten nun zur Pflicht: Die Generaldirektion für Zivilluftfahrt (SHGM) hat ein offizielles Verbot für das vorzeitige Aufstehen erlassen. Wer gegen diese Anordnung verstößt, wird als „vorschriftswidrig reisender Passagier“ eingestuft und muss mit finanziellen Konsequenzen rechnen.

Laut dem türkischen Sender „Halk TV“ droht ein Bußgeld von etwa 60 Euro sowie eine Meldung bei der Luftfahrtbehörde, wobei diese Summe noch nicht offiziell bestätigt wurde. Das Bordpersonal ist verpflichtet, entsprechende Durchsagen zu machen – wenn nötig auch mehrfach.

⇢ Turbulenzen statt Strand: AUA-Flug wird über Kreta zum Albtraum



Sicherheitsaspekte

Die türkischen Behörden begründen die Regelung mit Sicherheitsaspekten und der Verbesserung des allgemeinen Reisekomforts. Solange sich das Flugzeug noch bewegt, können unerwartete Erschütterungen für stehende Passagiere gefährlich werden. Besonders riskant wird es, wenn Reisende vorzeitig die Gepäckfächer öffnen.

Zudem behindern im Gang stehende Personen das Kabinenpersonal bei eventuellen Notfällen. Die neue Vorschrift verlangt daher, dass Fluggäste tatsächlich sitzen bleiben, bis sie an der Reihe sind. Auch die Fluggesellschaften stehen in der Pflicht – bei mangelhafter Durchsetzung der Regel drohen ihnen rechtliche Konsequenzen.

Unnötiges Verhalten

Das Phänomen des vorzeitigen Aufstehens ist in nahezu jedem Flug zu beobachten. Während das Lösen des Sicherheitsgurts noch vergleichsweise harmlos ist, stehen viele Passagiere bereits auf und beginnen, ihr Handgepäck zusammenzusuchen. Dieses Verhalten ist nicht nur unnötig – da das Verlassen des Flugzeugs ohnehin erst später möglich ist und viele Reisende anschließend noch auf ihr aufgegebenes Gepäck warten müssen – sondern nun in der Türkei auch mit Strafen belegt.

⇢ Wieso solche Verzögerung?“ – Kiews Bürgermeister attackiert US-Präsident Trump



Erste Umsetzungserfahrungen

Turkish Airlines hat die neuen Vorschriften bereits vollständig in ihre Abläufe integriert. Das Kabinenpersonal weist Passagiere nach der Landung nun gezielt darauf hin, dass das Aufstehen und Öffnen der Gepäckfächer erst nach Erlöschen des Anschnallzeichens erlaubt ist. Die Ansagen an Bord wurden angepasst, um auf die gesetzlichen Konsequenzen bei Verstößen hinzuweisen. Auch andere Fluggesellschaften, die die Türkei anfliegen, integrieren die Hinweise zunehmend in ihre Standarddurchsagen.

Die Reaktionen der Passagiere fallen unterschiedlich aus. Während Vielflieger und Sicherheitsexperten die Maßnahme begrüßen, berichten soziale Netzwerke von Diskussionen und Unverständnis an Bord – insbesondere bei Touristen aus dem Ausland, die mit den neuen Vorschriften nicht vertraut sind. In mehreren Fällen musste das Kabinenpersonal bereits eingreifen und auf die drohenden Strafen hinweisen, um die Passagiere zum Sitzenbleiben zu bewegen.