Eine neue Ausstellung in Sarajevo macht sichtbar, was in vielen Familien selbstverständlich erscheint: unbezahlte Hausarbeit, Betreuung und Organisation. Auch österreichische Daten zeigen eine deutliche Schieflage, mit Folgen, die weit über den Feierabend hinausreichen.

Seit dem 24. November stehen im Nationaltheater Sarajevo Haushaltsgegenstände unter transparenten Abdeckungen wie kostbare Museumsstücke. Die Ausstellung „Sedmi sat“, auf Deutsch „Die siebte Stunde“, lenkt den Blick auf die Arbeit hinter diesen Dingen: Wer benutzt sie, wer räumt sie weg und wer sorgt überhaupt dafür, dass alles rechtzeitig erledigt wird?

Die Arbeit endet nicht mit dem letzten Handgriff

Anlass sind Zahlen des bosnisch-herzegowinischen Gleichstellungsbarometers. Nach Angaben des UN-Entwicklungsprogramms UNDP verbringen Frauen in Bosnien und Herzegowina täglich sechs bis sieben Stunden mit unbezahlter Hausarbeit. Die Ausstellung übersetzt diese Angaben in Alltagsszenen und persönliche Geschichten.

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Dabei geht es nicht allein um Putzen, Kochen oder Wäschewaschen. Auch das Planen und Organisieren gehört dazu: Termine im Blick behalten, Betreuung abstimmen und rechtzeitig erkennen, was fehlt. Diese Verantwortung wird häufig als „Mental Load“ bezeichnet.

„Hausarbeit, Betreuung und Pflege sind keine Aufgaben, die von sich aus Frauen gehören“, betont Samra Filipović-Hadžiabdić, Direktorin der Gleichstellungsagentur von Bosnien und Herzegowina.

Auch in Österreich arbeiten Frauen länger unbezahlt

Dass diese Aufgaben ungleich verteilt sind, zeigen auch die österreichischen Zahlen. Laut Zeitverwendungserhebung 2021/22 leisten erwachsene Frauen unter 65 Jahren durchschnittlich vier Stunden und 19 Minuten unbezahlte Arbeit täglich. Bei Männern sind es zwei Stunden und 29 Minuten. Die Differenz beträgt eine Stunde und 50 Minuten am Tag. Rechnerisch sind das knapp 13 zusätzliche Stunden pro Woche, Zeit, die für Erwerbsarbeit, Weiterbildung oder Erholung fehlt.

Bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammengerechnet kommen Frauen auf sieben Stunden und 38 Minuten täglich, Männer auf sieben Stunden und 25 Minuten. Frauen arbeiten insgesamt also etwas länger, verbringen aber einen deutlich größeren Teil dieser Zeit ohne Bezahlung.

Die österreichischen Werte sind Durchschnittswerte über die gesamte Woche, keine Angaben zu einem gewöhnlichen Arbeitstag. Sie stammen außerdem aus einer anderen Erhebung als die bosnisch-herzegowinischen Angaben. Ein direktes Länderranking wäre deshalb nicht belastbar. Die österreichischen Daten erlauben auch keine gesonderte Aussage über Familien mit Balkan-Wurzeln.

Weniger Erwerbsarbeit kann später weniger Pension bedeuten

Die finanzielle Folge entsteht häufig schrittweise. Wenn ein Elternteil seine Arbeitszeit reduziert, damit Betreuung und Haushalt funktionieren, steht zunächst das niedrigere Monatseinkommen im Vordergrund. Langfristig können aber auch geringere Pensionsgutschriften entstehen.

Dabei wäre die Behauptung falsch, Kindererziehung werde in Österreich überhaupt nicht berücksichtigt. Dafür gibt es eigene Versicherungszeiten und Gutschriften. Sie bedeuten jedoch nicht, dass jede längere Einschränkung der Erwerbstätigkeit vollständig ausgeglichen wird.

Für ein Paar kann die Aufteilung im gemeinsamen Alltag funktionieren, während sich die persönliche Alterssicherung unterschiedlich entwickelt. Besonders deutlich wird das, wenn später nicht mehr zwei Einkommen oder Pensionen einen gemeinsamen Haushalt finanzieren.

Pensionssplitting kann einen Teil ausgleichen

Für Eltern gibt es in Österreich eine Möglichkeit, diesen Unterschied abzufedern: das freiwillige Pensionssplitting. Der erwerbstätige Elternteil kann bis zu 50 Prozent seiner jährlichen Pensionsgutschrift aus Erwerbstätigkeit an den überwiegend betreuenden Elternteil übertragen. Die Regelung betrifft die ersten sieben Jahre ab Geburt; bei mehreren Kindern sind insgesamt höchstens 14 Kalenderjahre möglich. Das ist kein zusätzlicher staatlicher Geldbetrag. Die künftige Pension des übertragenden Elternteils wird entsprechend niedriger, jene des anderen höher.

Beide müssen zustimmen. Der Antrag ist grundsätzlich spätestens bis zum zehnten Geburtstag des Kindes einzubringen. Bei mehreren gemeinsamen Kindern kann sich die Frist unter bestimmten Voraussetzungen verlängern. Die Übertragung bleibt nach dem Bescheid auch bei einer späteren Trennung bestehen. Eine individuelle Berechnung vor der Entscheidung ist deshalb wichtig.

Verantwortung teilen heißt mehr als gelegentlich helfen

Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur darin, wer eine Aufgabe ausführt. Wer erst nach einer Erinnerung einkauft oder einen Termin vereinbart, übernimmt noch nicht automatisch die gesamte Verantwortung dafür. Genau diese unsichtbare Organisation stellt „Sedmi sat“ zur Diskussion. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. Dezember in Sarajevo.

Für Familien lässt sich daraus eine konkrete Frage ableiten: Wird nur die Hausarbeit verteilt oder auch die Zeit, die beruflichen Möglichkeiten und die finanzielle Absicherung? Denn was heute ohne Rechnung erledigt wird, kann auf dem Pensionskonto später trotzdem einen Preis haben.