Vier Gewerbe, eine Schwelle: Ab 2027 steht auf dem Lohnzettel erstmals eine Zahl, auf die die Gewerkschaft gezielt hingearbeitet hat.

Die Gewerkschaft PRO-GE und die Arbeitgeberseite haben sich auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt, der zwölf Monate gelten soll. Ab 2027 werden die Mindestlöhne im Bekleidungs-, Textil-, Kürschner- und Gerbergewerbe damit zum ersten Mal die Marke von 2.000 Euro brutto im Monat übersteigen.

Wer im Bekleidungs-, Kürschner- oder Gerbergewerbe arbeitet, erhält künftig einen monatlichen Mindestlohn von 2.003,58 Euro brutto, bisher waren es 1.944,65 Euro. Im Textilgewerbe steigt er von 1.948,12 auf 2.007,05 Euro. In beiden Fällen sind das 58,93 Euro brutto mehr pro Monat. Aufs Jahr gerechnet ergibt das 825,02 Euro, wenn Urlaubs- und Weihnachtsgeld eingerechnet werden.

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Genau diese Grenze hatte die Gewerkschaft in den Verhandlungen an die erste Stelle gesetzt. Schon beim Abschluss des Vorjahres war dafür eine Zielvereinbarung bis Ende 2026 festgehalten worden.

Lehrlinge und Angestellte

Um 3,0 Prozent steigen die Lehrlingseinkommen, ebenso Zulagen, Zuschläge und Prämien. Bei den tatsächlich ausbezahlten Löhnen bleibt es bei einer Ist-Lohn-Empfehlung, eine verbindliche Erhöhung ist nicht vorgesehen. Auch für Angestellte in den vier Gewerben gibt es ein Plus von 3,0 Prozent auf die KV-Mindestlöhne, wirksam mit 1. Jänner 2027. Nach Berechnungen von Finanz.at klettert im Bekleidungsgewerbe der niedrigste Stundenlohn von 11,22 auf rund 11,56 Euro.

Netto-Rechnung

Finanz.at hat auch das Netto ausgerechnet. Vom neuen Mindestlohn im Bekleidungsgewerbe blieben 2027 demnach rund 1.636 Euro im Monat übrig, das sind 46,08 Euro mehr als derzeit. 40,02 Euro davon gehen auf die Lohnerhöhung zurück, der Rest stammt aus der Steuerentlastung durch die neuen Grenzen der Steuertabelle. Mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld summiert sich das auf ein Netto-Plus von rund 648 Euro im Jahr. Die Rechnung bezieht sich auf Arbeiter in Vollzeit ohne Zulagen.

Für das Textilgewerbe ergibt sich derselbe Betrag.