Ein Verdächtiger übergibt der Polizei selbst Drogen, anderswo knallt es hinter verschlossener Tür. Zwei Einsätze, die nichts verbindet.

Bei zwei voneinander unabhängigen Einsätzen am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag hat die Wiener Polizei insgesamt vier Verdächtige festgenommen. Schauplätze waren Wien-Mariahilf, Wien-Favoriten und Wien-Floridsdorf.

Einsatz in Mariahilf

Nach Angaben von Polizeisprecherin Irina Steirer fiel einer Streife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zunächst ein 26-Jähriger auf der Inneren Mariahilfer Straße auf. Die Beamten hefteten sich an seine Fersen und gelangten so zu einer Wohnung in der Gellertgasse. An beiden Schauplätzen machten die Ermittler mehrere mutmaßliche Suchtmittelübergaben aus. Beteiligt gewesen sein dürften neben dem beobachteten Mann auch ein 21-Jähriger und eine 22-Jährige. Bei allen dreien handelt es sich um serbische Staatsbürger.

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Beim Anhalten der Verdächtigen reichte der Älteste den Beamten Suchtmittel herüber. Der Jüngere wollte sich mit gefälschten Dokumenten legitimieren, dabei zeigte sich, dass gegen ihn bereits eine Festnahmeanordnung vorlag. Zudem durchsuchten die Ermittler die Wohnung. Bei den drei Verdächtigen kamen in Summe 7,9 Gramm Kokain, 101,5 Gramm Heroin und 3.000 Euro Bargeld zum Vorschein. Die Landespolizeidirektion Wien meldete am 29. November 2026, dass die drei Verdächtigen vorläufig festgenommen wurden und gegen den 21-Jährigen bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

Knall in Floridsdorf

Um 3.45 Uhr alarmierte ein Wohnungsinhaber in der Axel-Corti-Gasse die Berufsrettung und bat um Hilfe. Vor Ort öffnete niemand. Da auch Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, ins Leere liefen, informierten die Rettungskräfte die Polizei. Noch während des Wartens vernahmen sie aus der Wohnung einen Knall, der wie ein Schuss klang.

Weil laut Steirer eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, öffneten die Beamten die Tür. Dabei ertönte ein zweiter Knall. Im Inneren trafen die Polizisten auf einen 32-jährigen österreichischen Staatsbürger, der schlief. Nach dem Wecken wirkte er laut Polizei desorientiert und stark beeinträchtigt. Die Berufsrettung brachte ihn zur weiteren Abklärung ins Spital.

Außerdem stießen die Polizisten auf 403 Gramm Marihuana und 86 Gramm Kokain. Auch für die Geräusche gab es eine Erklärung. Der Mann hatte einen Glasgegenstand auf den voll aufgedrehten Herd gestellt und war danach vermutlich eingeschlafen. Laut Polizei barst das Glas infolge der Hitze. Am Boden fanden sich Scherben.

Die Landespolizeidirektion Wien meldete am 29. November 2026, dass der 32-Jährige vorläufig festgenommen und zur Anzeige gebracht wurde.