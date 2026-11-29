Zwei Kinder, wochenlang kein Schultag im Klassenzimmer. Eine Mutter setzte auf ihren eigenen Weg, nun hat die Justiz entschieden.

Weil ihre beiden Kinder unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben sind, muss eine Tirolerin insgesamt 1.056 Euro zahlen. Das Landesverwaltungsgericht Tirol wies ihre Beschwerden gegen zwei verhängte Geldstrafen zurück. Die Frau hatte darauf gesetzt, ihre Kinder zu Hause oder über eine Online-Einrichtung unterrichten zu lassen.

Die Bezirkshauptmannschaft hatte die Mutter mit zwei Geldstrafen zu je 440 Euro belegt. Dazu kommen jetzt Verfahrenskosten von 176 Euro. Die beiden Verfahren beziehen sich auf die Zeit vom 26. Mai bis 4. Juli 2025. Während dieser Wochen blieben die Geschwister an jedem einzelnen Schultag ohne Entschuldigung dem Unterricht fern.

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Monatelanges Fernbleiben

Der Bub ging bereits seit September 2023 nicht mehr in die Volksschule. Später blieb auch seine Schwester über Monate hinweg dem Unterricht fern. Schon 2023 hatte die Bildungsdirektion Tirol verfügt, dass der Bub seiner Schulpflicht wieder an einer öffentlichen Schule oder an einer entsprechend anerkannten Privatschule nachkommen muss. Die Mutter legte dagegen Beschwerde ein, die ohne Erfolg blieb.

Vor Gericht argumentierte die Tirolerin, die von ihr gewählte Form des Unterrichts biete ihren Kindern eine höherwertige Ausbildung. Im Schuljahr 2024/25 war allerdings für keines der beiden Kinder ordnungsgemäß häuslicher Unterricht bei der Bildungsdirektion gemeldet worden. Ebenso fehlte eine Bewilligung für einen Schulbesuch im Ausland.

Urteil des Gerichts

Die Online-Einrichtung wertete das Gericht als reine Fernschule. Gemeinsamen Unterricht vor Ort gebe es dort nicht, außerdem sei sie nicht an den Lehrplan einer bestimmten Schule gebunden. Die gesetzliche Schulpflicht lasse sich auf diesem Weg daher nicht erfüllen. Die Verantwortung dafür, dass die Kinder regelmäßig zur Schule gehen, sah das Gericht bei der Mutter. Sie habe nicht genügend dafür gesorgt, dass die Schulpflicht eingehalten wird.

Nach Auffassung der Richter handelte sie vorsätzlich.