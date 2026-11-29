Kurz vor Mitternacht öffnet eine Frau den Beamten die Tür. Was sich dahinter abgespielt hat, beschäftigt jetzt das Landeskriminalamt.

Eine 31-Jährige steht im dringenden Verdacht, ihren 35 Jahre alten Ex-Freund am späten Freitagabend in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf mit einem Messer getötet zu haben. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Welche Hintergründe die Tat hat, ist bislang ungeklärt.

Gegen 23.30 Uhr rückte die Polizei zu der Wohnung in Wien-Floridsdorf aus. Den Beamten öffnete die Verdächtige selbst die Tür, sie war blutverschmiert.

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Reanimation vergeblich

Im Inneren lag der Mann reglos auf dem Boden. Die Polizisten leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein und führten diese fort, bis die Berufsrettung eintraf. Retten ließ sich der Mann dennoch nicht mehr. Er hatte Stichverletzungen am Oberkörper erlitten und dürfte verblutet sein.

Die Ex-Lebensgefährtin befand sich laut Polizei zunächst in einem „emotionalen Ausnahmezustand„. Im Verlauf der Amtshandlung wurde sie zusehends aggressiver. Sie beschimpfte die Beamten, unternahm mehrere Versuche, in die Wohnung zu gelangen, und trat schließlich einen Polizisten.

Ermittlungen laufen

Medienberichten zufolge soll zuvor Alkohol getrunken worden sein. Bei der ersten Befragung verstrickte sich die Frau in Widersprüche. Für Samstag war eine weitere Einvernahme angesetzt. Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien.