Kroatien plant ab 1. Jänner 2027 eine deutliche Erhöhung der staatlichen Geburtsbeihilfe. Doch können auch kroatische Staatsbürger, die in Österreich leben und hier ihre Kinder bekommen, von der Zahlung profitieren? Ein Blick ins europäische Sozialrecht offenbart eine wenig bekannte Besonderheit.

Die kroatische Regierung setzt ihre Bemühungen fort, den Bevölkerungsrückgang mit finanziellen Anreizen für Familien einzudämmen. Am 25. November brachte sie eine entsprechende Gesetzesänderung ins Parlament ein. Bereits einen Tag später wurde die Behandlung im Eilverfahren genehmigt.

Die einmalige staatliche Unterstützung bei der Geburt eines Kindes soll von derzeit 618 auf rund 803 Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung um 30 Prozent. Noch bis Februar 2025 betrug die Geburtsbeihilfe lediglich 309 Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Das kroatische Demografieministerium rechnet künftig mit rund 34.300 Anspruchsberechtigten pro Jahr und jährlichen Ausgaben von etwa 27,5 Millionen Euro.

Kroatischer Reisepass allein reicht nicht aus

Gerade für die zahlreichen kroatischen Staatsbürger in Österreich stellt sich die Frage, ob sie ebenfalls Anspruch auf diese finanzielle Unterstützung haben könnten. Nach der geltenden kroatischen Rechtslage ist dafür jedoch nicht allein die Staatsbürgerschaft entscheidend. Vielmehr müssen zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes bestimmte Wohnsitz- und Versicherungsvoraussetzungen erfüllt sein.

Für unselbstständig Beschäftigte, Selbstständige und bestimmte arbeitslose Personen wird grundsätzlich ein seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen bestehender Wohnsitz in Kroatien verlangt. Für Personen außerhalb des Erwerbssystems beträgt diese Frist sogar fünf Jahre. Darüber hinaus muss eine entsprechende gesetzliche Krankenversicherung bestehen. Auch das Kind muss im Geburtenregister eingetragen und krankenversichert sein sowie seinen gemeldeten Wohnsitz an der Adresse des antragstellenden Elternteils haben.

Wer dauerhaft in Wien lebt, in Österreich arbeitet und hier sozialversichert ist, erhält die kroatische Geburtsbeihilfe daher grundsätzlich nicht allein aufgrund seiner kroatischen Staatsbürgerschaft. Auch eine zusätzliche Meldeadresse oder eine eigene Immobilie in Kroatien begründet für sich genommen keinen Anspruch.

Ausgerechnet bei der Geburtsbeihilfe macht die EU eine Ausnahme

Besonders interessant wird die Angelegenheit bei einem Blick in die europäische Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Innerhalb der Europäischen Union können Familien unter bestimmten Voraussetzungen Sozialleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten. Das betrifft beispielsweise Eltern, die in unterschiedlichen Ländern arbeiten, oder Familien, deren Wohnort sich nicht im Beschäftigungsstaat befindet.

Die kroatische einmalige Geburtsbeihilfe ist jedoch ausdrücklich im Anhang I der EU-Verordnung 883/2004 angeführt. Damit ist sie von den gewöhnlichen europäischen Koordinierungsregeln für Familienleistungen ausgenommen. Das bedeutet, dass sich die für Familienbeihilfen geltenden grenzüberschreitenden Ansprüche nicht automatisch auf diese einmalige Zahlung übertragen lassen. Bei besonderen grenzüberschreitenden Beschäftigungsverhältnissen können allerdings weitere europarechtliche Bestimmungen, insbesondere zur Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, relevant werden. Solche Fälle müssen individuell geprüft werden.

Was Familien in Österreich nach der Geburt erhalten

Österreich verfolgt bei der finanziellen Unterstützung von Familien einen anderen Ansatz. Statt einer allgemeinen bundesweiten Geburtsprämie stehen regelmäßig ausbezahlte Familienleistungen im Vordergrund. Die monatliche Familienbeihilfe beträgt für Neugeborene in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 138,40 Euro. Hinzu kommt der Kinderabsetzbetrag von monatlich 70,90 Euro.

Zusammen ergibt das bei durchgehendem Anspruch innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate eines Kindes einen Betrag von 2.511,60 Euro. Das Kinderbetreuungsgeld und mögliche steuerliche Entlastungen sind darin noch nicht enthalten. Auch in Kroatien bestehen neben der einmaligen Geburtsbeihilfe weitere Familienleistungen. Darüber hinaus gewähren zahlreiche kroatische Städte und Gemeinden zusätzliche finanzielle Unterstützung bei der Geburt eines Kindes.

Ein unmittelbarer Vergleich der Geburtsprämie allein sagt deshalb wenig darüber aus, welches Land Familien insgesamt finanziell stärker unterstützt.

Kroatien will Geburtsbeihilfe künftig flexibler erhöhen

Eine weitere Besonderheit des neuen Gesetzesentwurfs dürfte langfristig von Bedeutung sein. Die kroatische Regierung möchte die Höhe der Geburtsbeihilfe künftig durch Regierungsbeschluss festlegen können, ohne dafür jedes Mal das Gesetz ändern zu müssen. Dadurch soll eine schnellere Anpassung an steigende Lebenshaltungskosten ermöglicht werden. Gleichzeitig sieht der Entwurf vor, dass die Unterstützung nicht unter den im Vorjahr erreichten Betrag sinken darf.

Für anspruchsberechtigte Eltern gilt weiterhin eine wichtige Frist: Der Antrag auf die Geburtsbeihilfe muss grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt bei der kroatischen Krankenversicherung HZZO eingereicht werden. Noch ist die Erhöhung nicht endgültig beschlossen. Bereits am kommenden Dienstag, dem 1. Dezember, sollen sich jedoch die zuständigen Ausschüsse des kroatischen Parlaments mit dem Gesetzesentwurf beschäftigen.

Für kroatische Familien in Österreich verdeutlicht die Reform vor allem einen entscheidenden Unterschied: Während die Staatsbürgerschaft über Generationen hinweg erhalten bleiben kann, richten sich viele staatliche Sozialleistungen danach, wo Menschen tatsächlich leben, arbeiten und versichert sind.