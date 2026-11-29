Wer in Österreich einkauft, muss für manche Markenprodukte beinahe doppelt so viel bezahlen wie Kunden derselben Handelskette in anderen EU-Ländern. Hinter diesen Preisunterschieden steckt auch ein wenig bekanntes Problem des europäischen Binnenmarktes. Am kommenden Freitag endet eine wichtige EU-Konsultation dazu.

Die Arbeiterkammer (AK) hat am Freitag, dem 27. November, erneut auf den sogenannten Österreich-Aufschlag aufmerksam gemacht. Bei identischen Drogerieprodukten wurden zuletzt Preisunterschiede von bis zu 133 Prozent gegenüber Deutschland festgestellt. Doch wie sieht die Situation aus, wenn man Österreich nicht ausschließlich mit Deutschland vergleicht, sondern auch Kroatien und Slowenien berücksichtigt? KOSMO hat sich die Onlinepreise und europäische Wirtschaftsdaten genauer angesehen. Dabei zeigt sich, dass Österreich selbst innerhalb derselben Handelskette teilweise erheblich teurer ist.

Dasselbe Produkt kostet in Slowenien fast die Hälfte

Ein besonders anschauliches Beispiel findet sich in den Onlineshops der Drogeriemarktkette dm. Eine Packung wasserfester Hansaplast-Pflaster der Produktlinie „Aqua Protect“ mit 20 Stück kostet in Österreich 5,75 Euro. In Kroatien werden dafür 3,75 Euro verlangt, in Slowenien und Deutschland hingegen jeweils 2,95 Euro. Damit bezahlen österreichische Kunden rund 53 Prozent mehr als kroatische und rund 95 Prozent mehr als slowenische oder deutsche Kunden für das unter derselben Artikelnummer angebotene Produkt.

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Bemerkenswert ist dabei, dass sowohl Kroatien als auch Slowenien höhere reguläre Mehrwertsteuersätze als Österreich haben. Die unterschiedlichen Steuersätze können den Preisaufschlag in diesem Beispiel daher nicht erklären. Wie groß die finanziellen Auswirkungen bei einem umfangreicheren Einkauf sein können, zeigt der im Oktober veröffentlichte Preismonitor der Arbeiterkammer. Ein Warenkorb mit 97 identischen Drogerieprodukten kostete in Österreich durchschnittlich 536 Euro, in Deutschland hingegen nur 439 Euro. Das entspricht einer Differenz von 97 Euro beziehungsweise rund 22 Prozent.

Warum österreichische Händler nicht einfach günstiger im Ausland einkaufen

Eine mögliche Erklärung für einen Teil dieser Preisunterschiede liegt nicht an der Supermarktkassa, sondern bereits beim Einkauf der Waren durch die Handelsunternehmen. Internationale Markenhersteller können durch ihre Vertriebsstrukturen den grenzüberschreitenden Wareneinkauf erschweren. Ein österreichischer Händler, der ein Produkt günstiger in einem anderen EU-Land beziehen möchte, kann beispielsweise mit Lieferverweigerungen oder unterschiedlichen Einkaufskonditionen konfrontiert werden. In der Fachsprache werden solche Praktiken als territoriale Lieferbeschränkungen bezeichnet.

Auch eine Branchenuntersuchung der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde aus dem Jahr 2023 lieferte deutliche Hinweise darauf, dass höhere Einkaufspreise des heimischen Lebensmittelhandels einen wesentlichen Teil der Preisunterschiede gegenüber Deutschland erklären könnten. Damit wird deutlich, dass nicht sämtliche Preisaufschläge zwangsläufig bei den heimischen Supermarkt- oder Drogerieketten entstehen. Auch die Preisgestaltung internationaler Hersteller spielt eine Rolle. Ob beim konkret verglichenen Hansaplast-Produkt territoriale Lieferbeschränkungen vorliegen, lässt sich anhand der öffentlich verfügbaren Verkaufspreise allerdings nicht feststellen.

Kroatien kämpft mit einem ähnlichen Problem

Dass es sich keineswegs ausschließlich um ein österreichisches Phänomen handelt, zeigt eine Untersuchung der Europäischen Kommission. Insgesamt 17 EU-Mitgliedstaaten meldeten Hinweise auf territoriale Lieferbeschränkungen. Bereits im September 2025 schlossen sich Österreich, Kroatien, Slowenien und fünf weitere EU-Staaten zusammen, um ein entschlosseneres Vorgehen gegen diese Praktiken zu fordern.

Wie problematisch die Situation insbesondere für kroatische Haushalte sein kann, verdeutlichen europäische Preisstatistiken für 2025. Laut dem slowenischen Statistikamt waren Lebensmittel und alkoholfreie Getränke in Kroatien durchschnittlich vier Prozent teurer als in Slowenien. In Österreich lagen die Preise acht Prozent über dem slowenischen Niveau. Damit nähert sich Kroatien bei Lebensmitteln bereits dem österreichischen Preisniveau an, obwohl die durchschnittlichen Einkommen erheblich niedriger sind. Für die Bevölkerung vor Ort kann die finanzielle Belastung durch den täglichen Einkauf deshalb wesentlich größer sein, als es österreichischen Besuchern auf den ersten Blick erscheint.

Europäische Haushalte könnten Milliarden sparen

Eine bereits 2020 im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Untersuchung schätzte das mögliche Einsparungspotenzial durch den Abbau territorialer Lieferbeschränkungen auf rund 14 Milliarden Euro jährlich. Diese Modellrechnung bezog sich lediglich auf bestimmte Lebensmittel- und Getränkekategorien in 16 Mitgliedstaaten und ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Am kommenden Freitag, dem 4. Dezember, endet nun die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission über mögliche Gegenmaßnahmen.

Die Arbeiterkammer fordert verbindliche Verbote ungerechtfertigter Lieferbeschränkungen und wirksame Sanktionen. Ob und wann entsprechende gesetzliche Regelungen tatsächlich beschlossen werden, steht allerdings noch nicht fest. Auch unterschiedliche Betriebskosten, Marktgrößen und Wettbewerbsbedingungen werden weiterhin Einfluss auf die Verkaufspreise haben. Einheitliche Preise in ganz Europa sind daher selbst bei einer erfolgreichen Reform nicht zu erwarten.

Für Konsumenten, die regelmäßig zwischen Österreich, Slowenien und Kroatien unterwegs sind, kann sich ein genauer Preisvergleich bereits heute lohnen. Denn ausgerechnet in einem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum entscheidet mitunter die Staatsgrenze darüber, ob man für dasselbe Produkt drei oder beinahe sechs Euro bezahlt.