In Krankenhäusern und Arztpraxen der afghanischen Region Balkh sollen Frauen nicht mehr mit ihrem Namen, sondern als „Bibi“ registriert werden, berichten „Zan Times“ und „The Guardian“.

Das Wichtigste in Kürze • Auch auf Rezepten soll der Name der Patientin durch „Bibi“ ersetzt werden.

Auch auf Rezepten soll der Name der Patientin durch „Bibi“ ersetzt werden. • Das könnte gravierende Folgen für die Zuordnung von Medikamenten und die Aufzeichnung von Behandlungen haben.

Das könnte gravierende Folgen für die Zuordnung von Medikamenten und die Aufzeichnung von Behandlungen haben. • Die Mutterschaft ließe sich damit praktisch nicht mehr nachweisen.

Angeordnet haben sollen dies Behörden in Balkh, einer Region im Norden Afghanistans mit 1,5 Millionen Einwohnern. Das Land wird seit fünf Jahren von den Taliban regiert.

Was bedeutet die Anrede „Bibi“?

„Bibi“ ist laut „El País“ eine traditionelle Anrede für Frauen. Je nach Zusammenhang kann sie etwa „Dame“, „alte Frau“ oder „Großmutter“ bedeuten. Die afghanische Aktivistin Lalah Osmany, die in Deutschland lebt, sagte der spanischen Zeitung „El País“: „Der erste Schritt zur Entmenschlichung eines Menschen ist, ihm seinen Namen zu nehmen.“ Nach ihren Angaben berichten betroffene Frauen, Ärzte und Bürgerrechtsaktivisten, Frauen würden vielfach auch mit Tierbezeichnungen wie „Ziege“ oder „Kuh“ herabgewürdigt.

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Folgen für Behandlung und Rezepte

Verschwindet der Name aus Krankenakten und von Rezepten, könnte das gravierende Folgen haben. Betroffen wären die Aufzeichnung von Behandlungen und die korrekte Zuordnung von Medikamenten. Auch der Nachweis der Mutterschaft wäre damit praktisch unmöglich.

Stethoskop und Mahram: weitere Hürden

Für Afghaninnen wird es zunehmend schwieriger, medizinische Hilfe zu bekommen. Männliche Ärzte dürfen Frauen in mehreren Provinzen faktisch nur noch behandeln, wenn ein Mahram anwesend ist, ein männlicher Angehöriger oder Vormund, der die Frau begleiten muss. Nach Angaben der „Zan Times“ soll nicht einmal erlaubt sein, ein Stethoskop aufzulegen. Zum Teil werden kranke Frauen, die unter Schmerzen leiden, nach Hause geschickt. Vielerorts fehlen Ärztinnen und weibliche Beschäftigte im Gesundheitsbereich.

Der Kommunikationsminister hatte erklärt, männliche Ärzte gälten bei Patientinnen als Mahram. Laut der Europäischen Asylagentur brauchen Frauen und Mädchen in vielen Provinzen trotzdem weiterhin einen Mahram, um von einem männlichen Arzt untersucht zu werden.

Mehr als 100 Erlässe seit 2021

Gegen Frauen und Mädchen hat das Regime der Taliban mehr als 100 Erlässe und Anordnungen verhängt, seit es 2021 wieder an der Macht ist. Frauen müssen den Körper komplett verhüllen. Die WHO hält in ihrer Analyse zur Lage der öffentlichen Gesundheit in Afghanistan vom März 2026 fest, neue politische Veränderungen schränkten den Zugang von Frauen und Mädchen zum Gesundheitssystem stark ein. Das gelte auch für ihre Möglichkeit, selbst über ihren Körper und ihre Gesundheit zu entscheiden.

Frauen dürfen nicht mehr studieren, und Mädchen dürfen nur noch bis zwölf Jahre die Schule besuchen. Damit fehlt zunehmend Nachwuchs für medizinische Berufe.