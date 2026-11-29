Ein schneller Remix macht Severinas „Italiana“ zum TikTok-Trend in Südostasien. Nun hat sich die kroatische Sängerin selbst zu Wort gemeldet und angekündigt, die dazugehörige Choreografie zu lernen.

Der 2012 gemeinsam mit der FM Band veröffentlichte Song erreicht ein neues Publikum weit außerhalb des Balkans. Nutzer in Thailand, Indonesien und Vietnam verbreiten Tanzvideos zu einer beschleunigten Bearbeitung. Am 28. November reagierte Severina auf Instagram auf den unerwarteten Erfolg.

„Ich muss diese Choreografie lernen“

„Seit einigen Tagen verfolge ich, wie ‚Italiana‘ Thailand, Indonesien, Vietnam, China, Japan, Kasachstan und Brasilien erobert“, schrieb die Sängerin. Die Aufzählung beschreibt ihre eigenen Beobachtungen, keine unabhängig erhobene Rangliste der Länder. Den Tanztrend möchte sie nun auf die Konzertbühne mitnehmen. „Mir bleibt nichts anderes übrig, als diese Choreografie zu lernen“, kündigte Severina mit Blick auf ihre bevorstehenden Auftritte in Skopje und Zagreb an. Damit könnte eine Bearbeitung, die über soziale Netzwerke populär wurde, auch die Live-Auftritte der Originalinterpretin beeinflussen.

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Wie aus „Italiana“ ein Thai-Remix wurde

Im Mittelpunkt steht nicht die ursprüngliche Aufnahme, sondern eine schnelle Clubversion mit betonten Bässen und markanten Pfeiftönen. Solche als Thai-Remix bezeichneten Bearbeitungen sind auf dem asiatischen TikTok verbreitet. Zur Musik führen Nutzer abgestimmte Tanzschritte auf. Die veröffentlichten Clips zeigen Gruppen in Schulfluren, Fitnessräumen und auf Straßenpartys. Der bekannte Refrain bleibt erkennbar, das Tempo und die Produktion unterscheiden sich jedoch deutlich vom Original.

Bereits am 20. November berichtete das kroatische Portal tportal über den Trend. Nach dort zitierten Daten des Analysedienstes Tokchart war eine Remix-Version bis zum 10. November in mehr als 88.000 Videos verwendet worden. Diese Zahl bezieht sich auf einen bestimmten Sound und einen damaligen Stichtag, nicht auf sämtliche inzwischen veröffentlichten „Italiana“-Clips.

Auch auf einem traditionellen Instrument gespielt

Über die Tanzvideos hinaus hat der Song weitere Bearbeitungen angestoßen. Der thailändische Musiker und Content-Creator Fino The Ranad spielte die Melodie auf einem Ranat ek, einem traditionellen thailändischen Xylofon. Seine Interpretation verbindet den Popsong mit einem Instrument der klassischen thailändischen Musik.

Für Severina bedeutet die Entwicklung zusätzliche Aufmerksamkeit für einen Titel aus ihrem bestehenden Repertoire. Ein neuer Song war dafür nicht nötig: Den Anstoß gab die Bearbeitung einer Aufnahme, die seit 14 Jahren veröffentlicht ist. Wie stark sich die Verbreitung auf Streamingzahlen, Einnahmen oder internationale Konzertnachfrage auswirkt, ist durch die vorliegenden Berichte nicht belegt. Fest steht dagegen: „Italiana“ hat über den Remix ein neues Publikum erreicht und die Sängerin will dessen Choreografie nun selbst aufgreifen.