Eine Frau, ein Regenschirm und eine Gruppe von Polizisten in voller Schutzausrüstung: Bei den Protesten in Albaniens Hauptstadt Tirana kam es am Samstag zu einer bemerkenswerten Auseinandersetzung, deren Aufnahmen sich in den sozialen Netzwerken verbreiten.

Während die Polizei mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen Demonstranten vorging, stellte sich eine Frau den Sicherheitskräften entgegen. Mehrere albanische Medien berichten inzwischen über den Vorfall und veröffentlichten entsprechende Videoaufnahmen.

Frau geht erneut auf Polizisten los

Wie das albanische Nachrichtenportal Shqiptarja.com berichtet, geriet die Demonstrantin zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Polizisten. Dieser stieß die Frau zu Boden. Doch anstatt sich zurückzuziehen, stand sie wieder auf, ging erneut auf den Beamten zu und schlug mit ihrem Regenschirm nach ihm.

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Wow, what an incredible woman! Her courage in that moment is something truly special. #Albania https://t.co/HGZzMTpn40 — Veronica (@Veronicacioban) November 28, 2026

Andere Demonstranten eilten der Frau zu Hilfe. Die Aufnahmen der Auseinandersetzung verbreiteten sich auch außerhalb Albaniens in den sozialen Netzwerken und lösten zahlreiche Reaktionen aus. Über die Hintergründe der Frau ist bislang wenig bekannt. Auch darüber, ob sie bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, liegen keine gesicherten Informationen vor.

Polizei setzt sogar Drohnen ein

Die Szene ereignete sich während der landesweiten Proteste gegen Ministerpräsident Edi Rama am albanischen Unabhängigkeitstag, dem 28. November. Tausende Menschen aus dem ganzen Land und der Diaspora waren nach Tirana gekommen, um den Rücktritt des Regierungschefs zu fordern.

Die zunächst friedliche Kundgebung mündete in gewaltsame Zusammenstöße. Während Gruppen vermummter Demonstranten Steine und Molotowcocktails warfen, setzte die Polizei neben Wasserwerfern und Gummigeschossen auch Drohnen ein, um Tränengas aus der Luft freizusetzen. Demonstranten brachten mindestens eine dieser Drohnen zum Absturz und zerstörten sie. Auch das Vorgehen gegen Medienvertreter sorgte für Kritik. Der albanische Journalistenverband verurteilte die Übergriffe auf mehrere Journalisten, die über die Proteste berichteten.

Warum die Menschen auf die Straße gehen

Seit Monaten wächst in Albanien der Protest gegen die Regierung. Was ursprünglich als Widerstand gegen ein umstrittenes Luxustourismusprojekt an der Küste begann, entwickelte sich zu einer breiten regierungskritischen Bewegung. Korruptionsvorwürfe, niedrige Einkommen, mangelnde Bildungsperspektiven und die Abwanderung junger Menschen zählen mittlerweile zu den zentralen Anliegen der Demonstranten. Während Rama, der seit 2013 an der Macht ist, den EU-Beitritt Albaniens bis 2030 anstrebt, fordern die Demonstranten seinen Rücktritt.