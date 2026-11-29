Ein Familienstreit, zwei Langwaffen und ein Keller als letzter Ausweg. Für ein junges Paar wird das eigene Zuhause zur Gefahrenzone. In Velden soll ein 72-jähriger Pensionist seinen Sohn und dessen Lebensgefährtin mit dem Erschießen bedroht haben.

Zu dem Vorfall dürfte es gegen 15.40 Uhr bei einem Familienstreit gekommen sein. Der 30-jährige Sohn und dessen 27 Jahre alte Lebensgefährtin wohnen gemeinsam mit dem Mann im selben Haus.

Flucht in den Keller

Weil der Pensionist über zwei Langwaffen verfügt, suchten die beiden im Kellergeschoss Zuflucht. Dort schlossen sie sich ein und alarmierten die Polizei.

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Zum Wohnhaus rückten mehrere Streifen aus, unter ihnen eine Diensthundestreife und Beamte des EKO Cobra. Sie nahmen den Verdächtigen fest und stellten die Schusswaffen sicher. Das Paar kam unverletzt davon.

Entscheidung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt verfügte, nachdem der Sachverhalt geklärt war, eine Anzeige auf freiem Fuß.