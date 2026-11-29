Jetzt bestellen, später bezahlen: Seit 20. November gelten in Österreich strengere Regeln für viele Ratenkäufe und Zahlungsaufschübe. Auch kleine Beträge und Null-Prozent-Finanzierungen fallen nun unter den erweiterten Verbraucherkreditschutz.

Ein Smartphone für die Tochter, ein Haushaltsgerät für die Eltern, dazu die Weihnachtsreise: Im Dezember treffen häufig mehrere größere Ausgaben zusammen. Online-Shops bieten dafür scheinbar einfache Lösungen an. Doch hinter „Buy now, pay later“, also „Jetzt kaufen, später bezahlen“, kann ein Kreditvertrag stehen. Unmittelbar vor Cyber Monday am 30. November greifen für solche Angebote neue gesetzliche Vorgaben.

Auch kleine Einkäufe werden genauer geprüft

Mit dem Verbraucherkreditgesetz 2026 erweitert Österreich den Schutz auf Finanzierungen, die bisher teilweise aus dem Anwendungsbereich herausfielen. Erfasst werden nun grundsätzlich auch Kleinkredite unter 200 Euro sowie unentgeltliche Kreditierungen. Dazu zählen zahlreiche kurzfristige Zahlungsaufschübe und Null-Prozent-Ratenkäufe.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für Kunden bedeutet das vor allem: Anbieter müssen prüfen, ob die Rückzahlung voraussichtlich leistbar ist. Fällt die Kreditwürdigkeitsprüfung negativ aus, darf die Finanzierung nicht gewährt werden. Eine kleine Monatsrate allein ist deshalb noch kein ausreichender Grund für eine Zusage.

Die Regeln setzen eine EU-Richtlinie um. Sie richten sich nicht gegen Ratenzahlungen an sich, sondern sollen verhindern, dass Finanzierungen ohne ausreichende Prüfung und verständliche Informationen abgeschlossen werden.

Rechnungskauf bleibt möglich, aber nicht jede Variante ist ausgenommen

Ein Kauf auf Rechnung wird durch die Reform nicht generell verboten. Entscheidend ist, wer den Zahlungsaufschub gewährt und wie er ausgestaltet ist. Für bestimmte direkt vom Händler angebotene Rechnungskäufe bestehen Ausnahmen. Voraussetzung ist unter anderem, dass kein externer Finanzierungsanbieter eingeschaltet wird und grundsätzlich weder Zinsen noch Gebühren anfallen. Hinzu kommen gesetzliche Fristen: Bei bestimmten großen Online-Anbietern ist insbesondere eine Rückzahlung innerhalb von 14 Tagen maßgeblich, während für andere Händler unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis zu 50 Tage vorgesehen sind.

Die Bezeichnung an der Kasse reicht somit nicht aus, um die rechtliche Einordnung zu erkennen. „Auf Rechnung“ kann einen direkten Zahlungsaufschub des Geschäfts meinen oder ein Angebot eines gesonderten Zahlungsdienstleisters.

Was vor dem Abschluss klar sein muss

Bei einer Finanzierung müssen Kunden die wesentlichen Konditionen vor Vertragsabschluss erhalten. Dazu gehören insbesondere Laufzeit, Raten, mögliche Kosten und der insgesamt zurückzuzahlende Betrag. Eine Finanzierung darf außerdem nicht allein durch ein bereits gesetztes Häkchen zustande kommen. Für einen nicht angeforderten Kredit fehlt die notwendige ausdrückliche Zustimmung. Bei personalisierten Angeboten auf Grundlage automatisierter Datenverarbeitung bestehen zusätzliche Informationspflichten.

Auch „null Prozent“ beantwortet nicht jede Kostenfrage. Entscheidend bleibt, was bei verspäteter Zahlung passiert und ob zusätzliche Leistungen vereinbart werden. Die Arbeiterkammer begrüßt den erweiterten Schutz, kritisiert aber, dass ihre Forderung nach einem Zinsdeckel nicht umgesetzt wurde.

Drei kleine Raten können eine große Verpflichtung ergeben

Wie schnell die Belastung wächst, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel: Wer gleichzeitig drei Einkäufe zu jeweils 300 Euro auf drei zinsfreie Monatsraten verteilt, muss insgesamt 300 Euro monatlich zurückzahlen. Die einzelnen Angebote wirken mit jeweils 100 Euro überschaubar. Zusammen binden sie jedoch 900 Euro künftiges Einkommen. Gerade wenn neben den laufenden Haushaltskosten auch eine Reise oder Unterstützung für Angehörige finanziert wird, zählt deshalb die Summe aller Verpflichtungen. Eine genehmigte Finanzierung ersetzt nicht die eigene Haushaltsrechnung.

Retoure abgeschickt? Auch die Zahlung muss geklärt werden

Eine weitere Fehlerquelle entsteht nach dem Einkauf. Wird eine Bestellung zurückgeschickt, sollte der Rücksendebeleg aufbewahrt und geprüft werden, wie der Zahlungsanbieter die Retoure behandelt. Bei Klarna lässt sich beispielsweise eine Rücksendung melden, damit die Rechnung während der Bearbeitung pausiert werden kann. Händler wie IKEA Österreich weisen ausdrücklich auf diesen zusätzlichen Schritt hin. Kunden sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass das abgeschickte Paket sofort im Zahlungssystem berücksichtigt ist.

Bleibt eine Forderung trotz Rücksendung offen, ist eine rasche schriftliche Klärung sinnvoll. Eine Mahnung einfach zu ignorieren, löst den Widerspruch zwischen Händler und Zahlungsanbieter nicht.

Bei Zahlungsschwierigkeiten früh reagieren

Das neue Gesetz stärkt auch den Umgang mit Rückzahlungsproblemen. Kreditgeber müssen unter den gesetzlichen Voraussetzungen angemessene Nachsichtsmaßnahmen anbieten, bevor sie zur Zwangsvollstreckung übergehen. Das kann etwa eine Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten betreffen, bedeutet aber keinen automatischen Schuldenerlass. Wer absehen kann, dass eine Rate nicht leistbar ist, sollte deshalb früh Kontakt aufnehmen. Unterstützung bieten die Arbeiterkammer, staatlich anerkannte Schuldenberatungen und bei entsprechenden Fällen die Ombudsstelle für Zahlungsprobleme bei Krediten.

Die wichtigste Rechnung bleibt trotz des zusätzlichen Schutzes dieselbe: Nicht die niedrigste Monatsrate entscheidet, ob ein Geschenk leistbar ist, sondern der Betrag, der nach allen anderen Ausgaben tatsächlich übrig bleibt.