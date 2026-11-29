Die Pelješac-Brücke muss nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung saniert werden. Der Baustart verschiebt sich auf Frühjahr 2027, für Reisende gibt es aber eine wichtige Zusicherung: Die Verbindung soll offen bleiben.

Wer über die Pelješac-Brücke nach Dubrovnik fährt, könnte im kommenden Jahr auf eine Baustelle treffen. Die ursprünglich für Oktober 2026 angekündigten Reparaturen beginnen voraussichtlich erst im Frühjahr 2027. Das erklärte Ivica Budimir, Vorstandschef der kroatischen Straßengesellschaft Hrvatske ceste, am 28. November. Ein verbindlicher Abschluss steht noch nicht fest.

Warum sich die Reparatur verzögert

Hinter der Verschiebung stehen längere Verhandlungen mit dem chinesischen Bauunternehmen China Road and Bridge Corporation über die technische Lösung. Hrvatske ceste bestätigte gegenüber „Jutarnji list“, dass die Vorbereitung der Projektunterlagen und die Abstimmung mehr Zeit als vorgesehen beanspruchten. Der Betreiber habe auf einer dauerhaften Behebung der Mängel bestanden.

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Die Risse selbst sind keine neue Entdeckung. Bereits im Juli hatte Hrvatske ceste Reparaturen an allen sechs Betonpylonen angekündigt. Betroffen ist der äußere Betonbereich, der die innen liegende Bewehrung schützt. An einzelnen Stellen wurden auch Feuchtigkeit und Wasser festgestellt.

Risse bedeuten nicht automatisch Einsturzgefahr

Für Autofahrer ist diese Unterscheidung entscheidend: Sanierungsbedarf und eine akute Gefährdung sind nicht dasselbe. Budimir betonte, die Brücke sei stabil und ihre Sicherheit nicht beeinträchtigt. Die Schäden hätten allerdings ein größeres Ausmaß als erwartet.

Geplant ist, den beschädigten oberflächennahen Beton mit Hochdruckwasser zu entfernen. Anschließend soll ein neuer, zusätzlich bewehrter und geschützter Betonbereich aufgebracht werden. Die Arbeiten sollen die langfristige Haltbarkeit sichern.

Warum man solche Schäden trotzdem nicht einfach belassen kann, zeigt die Funktion der Betondeckung: Sie schützt den Stahl im Inneren vor äußeren Einflüssen. Dringen Wasser und Salz dauerhaft bis zur Bewehrung vor, kann Korrosion entstehen. Die Reparatur soll verhindern, dass aus den bestehenden Mängeln langfristig schwerwiegendere Schäden werden.

Was Reisende 2027 erwartet

Nach der aktuellen Ankündigung bleibt die Pelješac-Brücke während der Sanierung befahrbar. Vorgesehen ist eine vorübergehende Verkehrsregelung. Im Sommer sollen die Arbeiten pausieren und nach der touristischen Hauptsaison weitergehen. Budimir hält einen Abschluss bis Frühjahr 2028 für möglich. Dabei handelt es sich um eine zeitliche Einschätzung, nicht um einen garantierten Fertigstellungstermin.

Die rund 2,4 Kilometer lange Brücke verbindet seit Juli 2022 den Süden Kroatiens mit dem übrigen Staatsgebiet, ohne die Grenzübergänge bei Neum passieren zu müssen. Für Familien aus Österreich und Deutschland ist das bei Fahrten nach Süddalmatien eine wichtige Verbindung. Aus der Sanierungsankündigung lässt sich derzeit jedoch weder eine bestimmte zusätzliche Fahrzeit noch die Notwendigkeit einer Ausweichroute ableiten. Entscheidend wird sein, wie die Verkehrsführung während der einzelnen Bauphasen tatsächlich aussieht.

Muss die Urlaubsplanung geändert werden?

Wer seine Reise für 2027 plant, muss sie aufgrund der bisherigen Ankündigung nicht vorsorglich ändern. Sinnvoll ist, die konkrete Verkehrslage kurz vor der Abfahrt zu prüfen. Auch für Immobilienbesitzer und Familien, die außerhalb der Hauptsaison nach Süddalmatien fahren, bleibt der genaue Bauplan relevant: Die angekündigte Sommerpause bedeutet nicht, dass im Frühjahr und Herbst ebenfalls ohne Einschränkungen gefahren werden kann.