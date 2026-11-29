Die Aids Hilfe Wien warnt vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember: Die Verhütung lässt nach, während sexuell übertragbare Krankheiten in Europa zunehmen. Im Vorjahr wurden in Österreich 417 Menschen neu mit HIV diagnostiziert.

Das Wichtigste in Kürze • Einen HIV-Test in Wien gibt es im Ambulatorium „magnus*“ am Mariahilfer Gürtel, Termin online, oft auch ohne Termin.

Einen HIV-Test in Wien gibt es im Ambulatorium „magnus*“ am Mariahilfer Gürtel, Termin online, oft auch ohne Termin. • Bei der Aids Hilfe Wien ist der anonyme HIV-Labortest laut deren Angaben kostenlos, der Schnelltest kostet 30 Euro.

Bei der Aids Hilfe Wien ist der anonyme HIV-Labortest laut deren Angaben kostenlos, der Schnelltest kostet 30 Euro. • Bei den Aids Hilfen in Österreich gibt es täglich drei kostenlose Kondome.

Gegenüber der APA betonte Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien und Gynäkologin, dass es „im Bereich der Prävention auf persönlicher Ebene Probleme gibt“. Laut dem Österreichischen Verhütungsreport 2024 gehen Kondomnutzung und Verhütung insgesamt zurück. Hall sieht das im Zusammenhang mit den steigenden Zahlen, die vor allem Syphilis und Gonorrhö betreffen. Mit 417 Erstdiagnosen österreichweit im Jahr 2025 lag das Land über dem Median der letzten zehn Jahre von 338 Fällen, so das Zentrum für Virologie der MedUni Wien.

Ist HIV heute noch gefährlich?

HIV bleibt eine chronische Erkrankung und verlangt laut Hall „lebenslange medizinische Betreuung mit Medikamenteneinnahme“. Bei frühzeitiger Behandlung sei es in Österreich aber kein Todesurteil mehr, und eine gut behandelte Infektion sei nicht ansteckend. Den „Schrecken der 1980er- und 1990er-Jahre“ habe HIV verloren. Trotzdem erlebten Menschen mit HIV weiterhin Vorurteile und Nachteile im Berufs- und Privatleben, und auch beim Gesundheitspersonal gebe es noch Unwissenheit. Hall fordert: „Da braucht es Präventions- und Bildungsarbeit, aber auch niederschwelligen Zugang zu Test- und Beratungsangeboten.“

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Wo gibt es HIV-Tests in Wien?

Das Ambulatorium „magnus*“ für sexuelle Gesundheit besteht seit April im Haus der Aids Hilfe Wien am Mariahilfer Gürtel. Unter einem Dach werden dort sexuell übertragbare Infektionen diagnostiziert und behandelt, außerdem gibt es Prävention und psychologische Unterstützung. Laut Hall ist das in dieser Form einzigartig in Österreich.

Laut „magnus*“ ist es montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Termine gibt es online, oft sind auch Besuche ohne Termin möglich. Ist ein Test positiv, erhalten Patienten ein E-Card-Rezept, ein zusätzlicher Hausarztbesuch ist nicht nötig.

Bisher zählte das Ambulatorium laut Hall 7.900 Patienten mit insgesamt rund 12.000 Kontakten, etwas mehr Männer als Frauen. Der Altersmedian liegt bei 30 Jahren, die eine Hälfte ist also jünger, die andere älter. Rund 1.000 Personen brauchten tatsächlich eine Behandlung. Auch auf Impfungen gegen Mpox sei der Andrang recht groß gewesen.

Wer zahlt Kondome und PrEP?

„Dass Verhütungsmittel immer noch keine Kassenleistung sind, das ist gesundheitspolitisch wirklich ein Skandal“, sagte Hall. Die PrEP, ein Medikament zur Vorbeugung einer HIV-Infektion für Menschen mit Risiko, muss vorfinanziert werden. Laut Hall erstatten nicht alle Krankenkassen die Kosten. Nach Angaben des Sozialministeriums können sie bei ÖGK, SVS oder BVAEB eingereicht werden, pro Monatspackung gibt es bis zu 60 Euro zurück. In auf die PrEP spezialisierten Apotheken koste sie aktuell 46 bis 59 Euro im Monat.

Laut Aids Hilfe Wien wird die PrEP seit April 2024 rückerstattet, ausgenommen sind Versicherte der KFA, der Krankenversicherung für Beschäftigte der Stadt Wien. Hall fordert, dass auch sie nicht mehr privat zahlen müssen und dass die Vorfinanzierung entfällt.

Wie ist die Lage weltweit?

International ist die HIV-Prävention laut Hall durch Sparmaßnahmen unter Druck geraten. Vor allem im globalen Süden werde es deshalb deutlich mehr Infektionen geben, teils gebe es sie schon jetzt. Weltweit hätten sich 2025 1,2 Millionen Menschen neu mit HIV infiziert. Die Finanzierungskürzungen träfen die Therapie bereits Infizierter ebenso wie Präventionsangebote.