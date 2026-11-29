Heftige Szenen aus Albaniens Hauptstadt Tirana sorgen international für Aufsehen. Bei Protesten gegen Ministerpräsident Edi Rama setzte die Polizei sogar Drohnen ein, um Tränengas aus der Luft auf Demonstranten abzugeben.

Was als friedliche Demonstration am albanischen Unabhängigkeitstag am Samstag begann, entwickelte sich zu einer der schwersten Eskalationen seit Beginn der monatelangen Protestbewegung. Tausende Menschen aus ganz Albanien und der Diaspora reisten in die Hauptstadt, um den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama zu fordern.

Demonstranten zerstören Polizeidrohne

Besonders brisant sind die Videoaufnahmen, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursieren. Sie zeigen den ungewöhnlichen Einsatz von Polizeidrohnen, mit denen Tränengas aus der Luft über den Demonstranten freigesetzt wurde. Teilnehmer der Proteste brachten mindestens eine der eingesetzten Drohnen zum Absturz und zerstörten sie anschließend auf der Straße. Weitere Aufnahmen dokumentieren das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten.

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WATCH: Albanian police used drones to drop tear gas on anti-government protesters in Tirana. Protesters brought down and destroyed at least one drone. https://t.co/xiers5JLiJ — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Neben Tränengas setzte die Polizei auch Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Vermummte Demonstranten wiederum attackierten Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotowcocktails. Mehrere Regierungsgebäude sowie die Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei wurden zum Ziel von Angriffen.

Auch Journalisten unter den Verletzten

Nach aktualisierten Angaben des albanischen Gesundheitsministeriums mussten mindestens 47 Menschen in Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Unter ihnen befinden sich Polizisten, Demonstranten, Journalisten und unbeteiligte Passanten. Der albanische Journalistenverband verurteilte das Vorgehen der Sicherheitskräfte scharf. Mehrere Medienvertreter sollen während ihrer Berichterstattung von Gummigeschossen, Wasserwerfern oder Tränengasgranaten getroffen worden sein. Auch die Europäische Union hatte im Zusammenhang mit der anhaltenden Protestwelle eine Untersuchung der Vorwürfe unverhältnismäßiger Polizeigewalt gefordert und alle Beteiligten zur Deeskalation aufgerufen.

Wie ein Luxusprojekt das Land erschütterte

Ihren Ursprung hat die Protestbewegung Ende Mai 2026. Auslöser war der Widerstand gegen ein milliardenschweres Luxustourismusprojekt an der albanischen Küste, an dem Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, beteiligt ist. Die unter dem Namen „Flamingo“ bekannt gewordene Bewegung entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einer breiteren Protestbewegung gegen die Regierung. Im September schlossen sich zunehmend Studenten an, die bessere Bildungsbedingungen und höhere Lebensstandards fordern. Mittlerweile stehen Korruptionsvorwürfe, niedrige Einkommen, fehlende Zukunftsperspektiven und die massive Abwanderung junger Menschen im Mittelpunkt der Proteste.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION ⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES #Albania #FreeAlbania https://t.co/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Auch die Diaspora geht auf die Straße

Bemerkenswert ist die Beteiligung zahlreicher Albaner, die im europäischen Ausland leben und eigens für die Demonstration in ihre Heimat gereist sind. Für viele von ihnen ist die wirtschaftliche und politische Situation im Land mit ein Grund dafür, warum sie Albanien einst verlassen haben. Während Edi Rama, der seit 2013 regiert, einen EU-Beitritt bis 2030 anstrebt, wächst der innenpolitische Druck. Die Demonstranten kündigen an, ihre Proteste bis zu seinem Rücktritt fortzusetzen.