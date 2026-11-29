Katzen mit FIP können in Österreich jetzt legal behandelt werden. Tierärztinnen und Tierärzte können das Mittel GS-441524 per Rezept über eine Apotheke bestellen.

Das Wichtigste in Kürze • Die Tierarztpraxis plant und begleitet die Therapie, die Apotheke stellt das Mittel unter strengen Qualitätsstandards her.

Die Tierarztpraxis plant und begleitet die Therapie, die Apotheke stellt das Mittel unter strengen Qualitätsstandards her. • Laut Tierklinik St. Pölten muss das Medikament täglich 12 Wochen lang verabreicht werden.

Laut Tierklinik St. Pölten muss das Medikament täglich 12 Wochen lang verabreicht werden. • Bei Verdacht auf FIP soll die Katze sofort tierärztlich abgeklärt werden.

Die Krankheit FIP, die feline infektiöse Peritonitis, verlief bisher fast immer tödlich. Das teilen die Tierschutzombudsstelle Wien, eine Stelle der Stadt Wien für Tierschutz, sowie die Wiener und die steirische Landesstelle der Österreichischen Tierärztekammer in einer gemeinsamen Aussendung mit. Betroffen sind alle Katzenhalter, deren Tier daran erkrankt.

So läuft die Behandlung ab

Der neue Weg gelingt, weil ein österreichischer Anbieter mit einer heimischen Apotheke zusammenarbeitet. Die Tierarztpraxis kann das Präparat per Rezept bestellen, die Apotheke stellt es her. Die Therapie wird tierärztlich geplant und begleitet. Der Wirkstoff GS-441524 ist ein Antiviralmittel und gilt laut Aussendung seit Jahren als hochwirksam. Laut Tierklinik St. Pölten muss das Medikament täglich 12 Wochen lang verabreicht werden.

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Warum fehlte bisher der legale Weg?

In Österreich fehlte bisher die Zulassung als Tierarzneimittel. Auch die legale Einfuhr aus anderen EU-Ländern scheiterte an Grundsatzdiskussionen über die Rechtslage. Tierärzte durften die Krankheit jahrelang nicht legal therapieren. Das BASG, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, schrieb im Dezember 2025, der Versand von Apothekenpräparaten mit GS-441524 in und nach Österreich sei nicht zulässig.

Weil Zulassung und Import fehlten, nutzten laut Aussendung viele Halter illegale Grauimporte über dubiose Internetanbieter. Für die Tiere bestanden dabei unkontrollierbare Risiken.

Was sagen Tierschutz und Tierärztekammer?

Die Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien, Eva Persy, sagte: „Lange Zeit galt die Diagnose FIP als ein Todesurteil. Endlich darf der rettende Wirkstoff nun auch in Österreich eingesetzt werden.“ Man habe das Thema im Hintergrund wiederholt zur Sprache gebracht und auf die Notlage der betroffenen Tiere hingewiesen.

Manfred Hochleithner von der Landesstelle Wien und Hemma Schichl-Pedit von der Landesstelle Steiermark nannten die neue Basis „ein wichtiger Sieg für den Tierschutz“. Beide Landesstellen drängten seit Jahren auf klare rechtliche Rahmenbedingungen. Gemeinsam mit Behörden und Fachleuten hätten die Stellen an einer raschen Umsetzung mitgewirkt.

Was Halter jetzt tun sollen

Mögliche Symptome sind zum Beispiel Appetitlosigkeit, Bauchwasser und neurologische Ausfälle. Ausgelöst wird FIP durch eine Mutation des felinen Coronavirus. Bei Verdacht raten die Stellen zu sofortiger tierärztlicher Abklärung.

Sie appellieren, nur den legalen Weg über die Tierarztpraxis zu gehen. Er soll nun bekannt gemacht und für alle zugänglich werden. Bei Fragen erreicht man die Tierschutzombudsstelle Wien unter +43 1 4000 7507 9.

Die Stellen appellieren außerdem, die Therapie über die gesamte Behandlungsdauer konsequent unter tierärztlicher Kontrolle fortzuführen.